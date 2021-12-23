貓咪「穿心照」超自然現象嚇壞網友 神人破解原理：不是合成

喵星人的體型柔軟，常常能做出超乎人想像的高難度動作，甚至還有「貓咪是液體」的說法。最近一位外國網友分享的一張照片，又再度刷新許多人對於貓咪的認知。

根據日本媒體「grape」報導，外國論壇「Reddit」最近出現一張照片，標題是「我姊妹的手穿過了我的貓咪身體」，而畫面中的女性的手，看起來還真的像是穿過貓咪心窩一樣，讓人覺得難以理解。

當然，這並不是什麼合成照片，更不是真能穿心的超自然現象。有網友就畫出結構圖剖析，表示女性其實是從貓的側邊抱住他，但因為貓咪澎鬆的毛，蓋住了女性的手臂，所以看起來才會像是穿過身體一般。

網友繪圖分析照片結構。圖擷取自 grape

許多網友驚訝地表示「完全看不懂是怎麼回事」、「是有兩隻貓咪嗎」、「這是真實照片？還是P出來的？」、「為何貓咪都這樣了表情卻還是這麼可愛」、「其實仔細觀察，可以看到『洞』的左下有一塊白色的不是毛而是衣袖」、「該給這人一座諾貝爾物理獎」、「畢竟是貓咪，一隻手穿過去沒啥大不了的，兩隻手才會比較困難吧」。