快訊

返家檢疫被要求付費清消、裝監視器 指揮中心回應了

日本出現首例本土Omicron確診 大阪一家三口無出國史

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【動物冷知識】連小寶寶都被下毒手！動物界性侵慣犯是牠們

聯合新聞網 / 帽子-Hatto

大家好哇，我是帽帽！

你知道可愛的海獺，居然也會對海豹寶寶下毒手嗎！？

今天我們就來看看可愛的動物們令人不安的一面吧！




對雌性海獺來說，交配也是一種恐怖的經驗！？雄性海獺的性行為極其殘暴，他們會從背後抓住雌性海獺，然後用自己的嘴巴咬雌海獺的鼻子，有時候甚至咬穿鼻子撕下對方的幾片肉；在2000至2003年間發現的死亡海獺中，約有11%的死因與這種粗魯的暴行有關。

海獺是一夫多妻制，所以較為年輕、性經驗不足的海獺，就會去抓海豹寶寶來滿足自己的性慾，因而發生慘案…




科學家推測，通常會是較為年輕、沒有性經驗的狗，由於太嫩了，遭到雌性海豹拒絕，所以只好就地找企鵝來發洩。

另外有科學家認為，海豹一開始可能是在獵物，但掙脫的企鵝反而將海狗獵食慾變成性衝動而遭殃。




海豚還會將活生生的電鰻纏繞在自己的生殖器上，靠電流讓自己High！

看到這裡，是不是已經對海豚原本可愛的印象崩壞了呢？

參考連結：123

海豚 海豹

相關新聞

開朗哈士奇也染上「星期一憂鬱」 神情厭世網友笑：就是我！

每到星期一時，許多人常常因為假期結束，又得回到工作崗位上班，而出現「星期一憂鬱」的狀況。最近有位日本網友，就發現自己的狗狗，居然也會露出和上班族星期一類似的哀怨表情。

【動物冷知識】連小寶寶都被下毒手！動物界性侵慣犯是牠們

大家好哇，我是帽帽！ 你知道可愛的海獺，居然也會對海豹寶寶下毒手嗎！？ 今天我們就來看看可愛的動物們令人不安的一面吧！

還想玩不願回家 被飼主丟在院子的狗狗把自己埋了

常見飼主分享出去散步的狗狗不願回家的模樣，大多是耍賴坐躺在地上，而這隻狗狗卻把自己埋進周遭掉滿落葉的坑裡，只露出一個頭的模樣相當可愛。

金門農工成功復育保育類大鱗梅氏鯿 「魚瑞」身形超過10公分

保育類魚種「大鱗梅氏鯿」在台灣本島消失超過百年，目前全世界僅剩金門有這款魚種，大致分布在光前溪、斗門溪附近，數量僅存約1...

新山水庫捕魚高手「嬌客」來訪 今年鸕鶿可能超過500隻

基隆市新山水庫每年是鸕鶿來台度冬的重要棲地，10月開始出現，到目前12月下旬，基隆鳥會估計比往年更多，數量可能超過500...

罕見！彩鷸不彩色卻灰白 鳥友鏡頭捕捉「白變」彩鷸

保育類的彩鷸不是應該色彩鮮麗嗎？但彰化縣文史工作者蔣敏全的水燭田，卻發現一隻灰白相間的白變彩鷸，在群體中格外醒目，吸引愛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。