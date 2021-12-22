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【動物冷知識】連小寶寶都被下毒手！動物界性侵慣犯是牠們
大家好哇，我是帽帽！
你知道可愛的海獺，居然也會對海豹寶寶下毒手嗎！？
今天我們就來看看可愛的動物們令人不安的一面吧！
對雌性海獺來說，交配也是一種恐怖的經驗！？雄性海獺的性行為極其殘暴，他們會從背後抓住雌性海獺，然後用自己的嘴巴咬雌海獺的鼻子，有時候甚至咬穿鼻子撕下對方的幾片肉；在2000至2003年間發現的死亡海獺中，約有11%的死因與這種粗魯的暴行有關。
海獺是一夫多妻制，所以較為年輕、性經驗不足的海獺，就會去抓海豹寶寶來滿足自己的性慾，因而發生慘案…
科學家推測，通常會是較為年輕、沒有性經驗的狗，由於太嫩了，遭到雌性海豹拒絕，所以只好就地找企鵝來發洩。
另外有科學家認為，海豹一開始可能是在獵物，但掙脫的企鵝反而將海狗獵食慾變成性衝動而遭殃。
海豚還會將活生生的電鰻纏繞在自己的生殖器上，靠電流讓自己High！
看到這裡，是不是已經對海豚原本可愛的印象崩壞了呢？
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