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罕見！彩鷸不彩色卻灰白 鳥友鏡頭捕捉「白變」彩鷸

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
保育類的彩鷸色彩鮮麗，但彰化縣文史工作者蔣敏全的水燭田，卻發現一隻灰白相間的白變彩鷸，在群體中格外醒目。圖／邱瑞山攝影、蔣敏全提供
保育類的彩鷸色彩鮮麗，但彰化縣文史工作者蔣敏全的水燭田，卻發現一隻灰白相間的白變彩鷸，在群體中格外醒目。圖／邱瑞山攝影、蔣敏全提供

保育類的彩鷸不是應該色彩鮮麗嗎？但彰化縣文史工作者蔣敏全的水燭田，卻發現一隻灰白相間的白變彩鷸，在群體中格外醒目，吸引愛好攝影的鳥友前往獵取鏡頭，平時熱中投入生態保育的蔣敏全說，白變的彩鷸極為罕見，他在相關資料沒有見過。

蔣敏全說，依據資料，在台灣列為第二級珍貴稀有野生動物的彩鷸，主要棲息於水塘、沼澤中，單獨或成小群活動，以蝦、蟹、螺、昆蟲為食。彩鷸公鳥體型較小，頭上綠褐色，有深黃色中央線、乳白色的過眼線，後頸為栗褐色，頸側前頭為深褐色，背為暗綠色，兩側有黃色縱綠，母鳥外觀與雄鳥相似，但顏色較鮮明漂亮。

但在蔣敏全的水燭（香蒲）田發現的這隻彩鷸，卻未色彩鮮麗，呈現灰白相間，在成群彩鷸中，反而顯得突出。所謂的白色變型、白變是由基因突變導致體毛、羽毛或皮膚呈現白色的動物，代表性的白變動物有白虎、白獅、白孔雀等，依他查詢相關資料，未有白變彩鷸的記載。

蔣敏全除從事文史工作外，平時也熱中生態保育，並在花壇鄉從事一甲多俗稱香蒲的水燭種植，他說，由於採草生栽培，不施用農藥，生態十分豐富，吸引各種水鳥及猛禽前覓食，估計彩鷸族群就約有上百隻，許多鳥友透過他前往獵取鏡頭，本月19日上午，包括鳥友邱瑞山及吳基旺發現這隻白變的彩鷸，振翼越過水燭，大家都十分開心。

保育類的彩鷸色彩鮮麗，但彰化縣文史工作者蔣敏全的水燭田，卻發現一隻灰白相間的白變彩鷸，在群體中格外醒目。圖／吳基旺攝影、蔣敏全提供
保育類的彩鷸色彩鮮麗，但彰化縣文史工作者蔣敏全的水燭田，卻發現一隻灰白相間的白變彩鷸，在群體中格外醒目。圖／吳基旺攝影、蔣敏全提供

文史工作者 生態保育

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