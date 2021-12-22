聽新聞
test
0:00 / 0:00
罕見！彩鷸不彩色卻灰白 鳥友鏡頭捕捉「白變」彩鷸
保育類的彩鷸不是應該色彩鮮麗嗎？但彰化縣文史工作者蔣敏全的水燭田，卻發現一隻灰白相間的白變彩鷸，在群體中格外醒目，吸引愛好攝影的鳥友前往獵取鏡頭，平時熱中投入生態保育的蔣敏全說，白變的彩鷸極為罕見，他在相關資料沒有見過。
蔣敏全說，依據資料，在台灣列為第二級珍貴稀有野生動物的彩鷸，主要棲息於水塘、沼澤中，單獨或成小群活動，以蝦、蟹、螺、昆蟲為食。彩鷸公鳥體型較小，頭上綠褐色，有深黃色中央線、乳白色的過眼線，後頸為栗褐色，頸側前頭為深褐色，背為暗綠色，兩側有黃色縱綠，母鳥外觀與雄鳥相似，但顏色較鮮明漂亮。
但在蔣敏全的水燭（香蒲）田發現的這隻彩鷸，卻未色彩鮮麗，呈現灰白相間，在成群彩鷸中，反而顯得突出。所謂的白色變型、白變是由基因突變導致體毛、羽毛或皮膚呈現白色的動物，代表性的白變動物有白虎、白獅、白孔雀等，依他查詢相關資料，未有白變彩鷸的記載。
蔣敏全除從事文史工作外，平時也熱中生態保育，並在花壇鄉從事一甲多俗稱香蒲的水燭種植，他說，由於採草生栽培，不施用農藥，生態十分豐富，吸引各種水鳥及猛禽前覓食，估計彩鷸族群就約有上百隻，許多鳥友透過他前往獵取鏡頭，本月19日上午，包括鳥友邱瑞山及吳基旺發現這隻白變的彩鷸，振翼越過水燭，大家都十分開心。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言