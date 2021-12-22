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台大野放1200隻螢火蟲幼蟲 盼明年春天螢光熠熠

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
台大與台北市立動物園合作校園螢火蟲復育計畫，動物園捐贈1200隻黃緣螢幼蟲供校方於台大農場野放。圖為台大校長管中閔（右）與台北市立動物園副園長朱孝芬（左）。
台大與台北市立動物園合作校園螢火蟲復育計畫，動物園捐贈1200隻黃緣螢幼蟲供校方於台大農場野放。圖為台大校長管中閔（右）與台北市立動物園副園長朱孝芬（左）。

台北市立動物園捐贈台灣大學1200隻黃緣螢幼蟲，台大校長管中閔與台北市立動物園副園長朱孝芬等人今天在台大農場野放，並表示期盼明年4月春天的夜晚，能在校園內見到一閃一亮的螢火蟲漫天飛舞。

台大表示，這次復育經費由台大校友「50重聚」捐贈母校經費，由校園規畫小組及台大農場共同推動，希望增進台大校園生物多樣性，並提升台大校園環境品質。

管中閔表示，都市化程度愈來愈高，市區已難見到螢火蟲，感謝1966年畢業的B51級台大校友們熱心捐贈復育經費，以及台北市立動物園慷慨捐贈 1200隻黃緣螢幼蟲，加上台大各單位的共同努力，一起為生態環境永續齊盡心力。

管中閔說，台大校園內已有大家熟知的領角鴞、黑冠麻鷺、鳳頭蒼鷹、五色鳥與赤腹松鼠，未來還能在台大農場朦朧的田野上，見到無數隻螢火蟲一閃一閃放光芒，創造出不一樣的景觀。

朱孝芬指出，動物園位在仍有螢火蟲分布的淺山地區，昆蟲館飼養和繁殖螢火蟲轉眼已經超過20年，族群相當穩定。黃緣螢在野外一年可以繁殖2代，在圈養環境下甚至可以繁殖到3代。

台大說明，螢火蟲復育工作共分為3個階段，第一步是由校內的昆蟲系、園藝系及農場專家們共同努力，打造乾淨、親水的自然環境，做為黃緣螢幼蟲的合宜棲地；第二步為野放田螺，形成食物鏈，建構螢火蟲的食物來源；第三步是在今天野放螢火蟲幼蟲，期待明年4月春季來臨時，能見到如繁星閃亮的的螢火蟲飛舞。

台大 螢火蟲復育 動物園

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