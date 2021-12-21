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伊朗提「禁養寵物」法案 飼主暴怒：貓狗和鱷魚一樣危險？

聯合新聞網 / 綜合報導
養寵物在伊斯蘭世界仍有人牴觸。圖／123RF
養寵物在伊斯蘭世界仍有人牴觸。圖／123RF

伊朗日前有議員提出「禁養寵物」的法案，指出包括貓狗在內的多種動物是不潔的，而且會影響家庭關係，遭到大眾齊聲批判和嘲諷。

美聯社報導，隨著伊朗飼養寵物的人口愈來愈多，有超保守派議員上個月在國會提出禁養寵物的法案，指出養寵物會使人變得頹廢，而且根據伊斯蘭教義，狗和豬一樣都是不潔的存在，不該與人類平起平坐。

這項名為「支持居民對有害危險動物權利」的法案主張，人和家畜在同一個屋簷下生活是有害的社會問題，批判人和家庭的關係不該由對動物的感情和情緒取代，並擔心伊朗和伊斯蘭的生活型態逐漸改變。

法案羅列禁止野生動物、外來種、有害危險動物的進口、飼育、繁殖、販賣、搭車、散步等行為，對象動物包括「鱷魚、烏龜、蛇、蜥蜴、貓、狗、兔、鼠、猴等「不乾淨」的動物，違法者將被處以最低月收入（約新台幣3000元）的10～30倍罰金。

法案遭到媒體和網友批評，一名在伊朗首都德黑蘭開寵物用品店的老闆怒斥：「說鱷魚危險就算了，但兔子和貓狗哪裡危險？」，有人說現在年輕人不生小孩不是因為養寵物，主要是經濟因素。還有網友在推特曬出和愛貓的合照，戲稱根據法案，以後要把貓改名為「犯罪者」了。

寵物 伊朗 伊斯蘭

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