活活摔死250隻幼犬的凶手猴遭逮！下場能免於一死
印度某村落日前發生猴子為了報復，帶走250隻幼犬並摔死牠們的事件，如今被認定為凶手的兩隻猴子遭逮，政府單位將帶到遠離村落的其他森林進行野放。
印度馬哈拉施特拉邦 (Maharashtra)的一個村落，猴子為了替被狗殺害的小猴子報仇，也對狗的幼兒進行屠殺，抱起幼犬爬到高處把牠們丟下去摔死，已有250隻狗慘遭殺害。這些猴子後來甚至轉向人類孩童進行攻擊，讓村民相當恐慌。
在當地林業局的協助下，終於逮到作案的兩隻猴子，牠們被關在籠子裡，看起來相當憤怒，不斷齜牙咧嘴，似乎不肯屈服，許多當地民眾圍著籠子好奇觀看。這兩隻猴子並沒有被處死，而是將送往馬哈拉施特拉邦第三大城市那格浦爾 (Nagpur)，在那邊的森林進行野放。
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