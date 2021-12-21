狗狗比人更環保！「清道夫獵犬」幫撿街上垃圾丟垃圾桶

把垃圾丟垃圾桶是基本的公民道德，讓這隻狗狗當環保尖兵來教你！一名退休老人訓練他的愛犬在街頭撿垃圾，希望能為環境整潔盡一點微薄心力。

英國80歲的退休水電工基特森（Alfie Kitson）5年前收養了一隻西班牙沃倫獵犬「米莉」（Millie），他教導米莉一項絕活，只要指著地上的垃圾，對著牠說「把它丟進垃圾桶」，米莉就會把垃圾叼起來，放進鄰近的公用垃圾桶。

基特森5年前收養米莉，當時8個月大的牠被發現裝在塑膠袋吊在樹上，和妻子正值空巢期的基特森把牠帶回家收編。有次他看到一名軍人在公園訓練狗表演特技，啟發他訓練米莉的靈感。

基特森時常讓米莉在街頭展現牠的「清道夫」絕技，他表示自己和米莉都很喜歡這麼做，能夠享受掌聲，也能讓城市變得乾淨整潔。基特森說環保意識是個熱門議題，希望他們可以盡一己之力幫忙清理街上的塑膠和廢棄物。