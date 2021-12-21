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出事了！狗狗察覺家中嬰兒身體異狀 「用頭撞門」拯救小性命

聯合新聞網 / 綜合報導
英雄狗察覺家中嬰兒身體異狀機靈示警。圖／取自goodmorningamerica
英雄狗察覺家中嬰兒身體異狀機靈示警。圖／取自goodmorningamerica

美國一隻8歲波士頓梗亨利（Henry）本月14日發現飼主9個月大的嬰兒身體出現異狀，立刻機警反應，順利挽救嬰兒的性命。

飼主道琳（Kelly Dowling）表示當天晚上女兒睡在房間，亨利出現奇怪的行為，不斷進出女兒房間，還試圖叫醒女兒：「亨利用頭撞開門，走進女兒的房間，站在那裡，每次我趕牠走，牠很快就會再回來。」

道琳跟丈夫因為亨利的舉止，前往女兒房間查看，發現感冒的女兒呼吸困難，「她無法吸到氧氣，身體發紫、變得僵硬。」

道琳夫婦緊急將女兒送進醫院，醫生清除了她的呼吸道，化解了危機。

道琳的丈夫傑夫（Jeff）透露：「我們肯定會更加寵愛亨利。昨晚他獲准和我同床共枕，之後還會給牠一塊牛排。」

道琳則讚許亨利：「牠從未做過如此英勇的事。」

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