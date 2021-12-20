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還想玩不願回家 被飼主丟在院子的狗狗把自己埋了

聯合新聞網 / 綜合報導
狗狗不想回家，把自己埋進周遭掉滿落葉的坑裡。圖取自推特
狗狗不想回家，把自己埋進周遭掉滿落葉的坑裡。圖取自推特

常見飼主分享出去散步的狗狗不願回家的模樣，大多是耍賴坐躺在地上，而這隻狗狗卻把自己埋進周遭掉滿落葉的坑裡，只露出一個頭的模樣相當可愛。

一名飼主日前放10歲的公狗Leo（レオ）出去解放，上完廁所後Leo還想再玩一下不願進屋，主人索性就把牠放置在院子，幾分鐘後再去看看牠的情況，沒想到Leo居然把自己埋進一個坑裡，只有頸部以上的身體露在外面。可能是坑裡太舒適，Leo最後連頭都埋進去入睡了。

Leo甚至在坑裡入睡了。圖取自推特
Leo甚至在坑裡入睡了。圖取自推特

待在落葉堆裡的Leo凝視著遠方，配上周圍的紅葉以及夕陽西下的黃昏景色，看起來更顯哀愁。網友笑稱還想待在外面的Leo可能是太冷了，才躲到坑裡避寒，而且還有落葉當被子，看起來很溫暖的感覺。

飼主解釋那個坑的由來，是Leo為了排泄而挖的一個洞，接近排水溝的深度，主人白天把落葉掃過去蓋住洞口，所以才形成Leo被埋住的假象。

和一隻黑白貓住在一起的Leo。圖取自推特
和一隻黑白貓住在一起的Leo。圖取自推特

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