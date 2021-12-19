上一秒還在熟睡…4幼貓聽到飼料袋聲齊爆衝「攀腿搶食」

看過貓咪「爬腿搶食」的模樣嗎？一個中途之家照顧的4隻流浪貓本來在熟睡，一聽到主人打開貓糧的塑膠袋聲音，紛紛爆衝過去，攀上主人的褲子迫不及袋要享用晚餐，這支影片共吸引超過150萬人次觀看。

一名日本網友作為中途之家，照顧4隻出生兩個月的幼貓。有一天他為貓咪準備晚餐，打開飼料的塑膠袋。本來在暖爐前窩在一起熟睡的幼貓聽到聲音，睜開眼睛爭先恐後朝主人飛奔過去。一隻三花貓捷足先登，沿著主人的褲管像爬樹一樣爬上去，接著第二隻三花貓和一隻橘貓各佔一條腿也攀上去，最後一名的橘貓雖然進度落後，在第二波嘗試後也爬上去了。

爆睡中にご飯に気づいた子猫www pic.twitter.com/aCZiovsTvE — 仲良し保護猫 うに むぎ はち むー😸🇯🇵 (@uni_mugi_hachi) December 12, 2021

網友表示：「這動作超神速」、「飯飯的魅力驚人」、「吃飯遠比睡眠重要」、「為主人的褲子默哀」、「被這樣抓會痛嗎？」。

飼主表示，每次準備飯飯時都會上演這個另類「運動會」，幼貓的食慾非常旺盛。他穿的是家居型的牛仔褲，貓咪攀爬時會抓破，已經被貓毀掉兩條，這件是今年買的第三條褲子了，可能很快就需要購入第四件。他笑稱還好褲子夠厚不會痛，但貓爬到上半身時，會把手臂周圍抓痛。