快訊

中職／教練團都想留 兄弟遞出複數年合約留王建民

枋山台1線北上轎車追撞遊覽車 轎車車頭全毀2人重傷

高雄壽山動物園養病1個多月 紅隼康復重返自然

中央社 / 高雄19日電

高雄壽山動物園今年10月協助救治一隻受傷、消瘦的保育類猛禽紅隼，經過40多天治療後，不但恢復健康，體重也倍增，動物園人員將其野放，看著紅隼振翅高飛身影，備感欣慰。

壽山動物園主任莊絢智對中央社記者表示，高雄壽山動物園協助救治野生動物，平均每月有10多件救援醫療案，其中最多的是獼猴，而小型貓頭鷹領角鴞也很常見，都是與人類生活圈重疊性較高的淺山動物。

壽山動物園日前在臉書發文表示，今年10月一隻虛弱的紅隼，被民眾拾獲後通報相關單位，來到壽山的醫療室。經過獸醫研判是左翅的軟組織受傷，且體態非常消瘦。

壽山動物園指出，獸醫先為受傷的翅膀固定後，再加上驅蟲及抗生素治療，讓紅隼逐漸康復。在獸醫及醫療小組持續的照護下，體重也從原本的133公克到237公克，增加一倍。

紅隼逐漸康復，翅膀也恢復到能進行飛翔訓練，精神也愈來愈好，在接受檢查時還經常出嘴攻擊。獸醫師不以為意笑說，這是好事，這代表牠的身體恢復不錯。

「快走吧！要健健康康的，不要再回來了！」經過飛行評估及捕食訓練後，紅隼一切正常，到達野放標準，壽山動物園醫療小組一致決定，讓這隻住了40多天的紅隼回歸大自然懷抱。

最後選定在一片田野與山林的交界地帶進行野放，被放在紙箱裡的紅隼，等紙箱門一開就振翅衝出，臨別還不忘「飛踢」紙箱一腳。飛翔的英姿，也讓參與野放的眾人激動不已，心中充滿喜悅與感動。

莊絢智說，不清楚這隻紅隼是否為留鳥，但每年春季，到了幼鳥育幼季，就容易接到鳥類救援案，通常是民眾看到幼鳥就撿拾送來，但幼鳥不能亂撿，因為親鳥可能就在附近，把幼鳥帶走未必是好事。

動物園 獸醫師 野放

延伸閱讀

冬至療癒片！高雄壽山長鼻浣熊享受五行湯圓大餐

影／高雄壽山動物園明年4月局部開放 空中觀賞長廊成亮點

2隻受傷黑面琵鷺志工發現獲救 醫治康復今台南七股野放

壽山動物園明年9月重開園 和六福村洽談交流這些動物

相關新聞

半夜狗狗差點被捉走！網友：動保處凌晨出來捕流浪狗？

高雄網友在社群「我要當流浪動物義工救援團隊」反映，質疑「動保處會凌晨出來捕流浪狗嗎？」自己家的狗昨天凌晨差點兒被抓走，擔...

替被狗殺害的幼崽報仇！猴群把250隻幼犬拖上屋頂扔下摔死

印度發生動物大戰！某村落一隻幼猴被野狗殺害，激怒猴子群起「報復」，計劃性屠殺村裡250隻狗，甚至還進一步攻擊人類幼童，讓村民相當害怕。

上一秒還在熟睡…4幼貓聽到飼料袋聲齊爆衝「攀腿搶食」

看過貓咪「爬腿搶食」的模樣嗎？一個中途之家照顧的4隻流浪貓本來在熟睡，一聽到主人打開貓糧的塑膠袋聲音，紛紛爆衝過去，攀上主人的褲子迫不及袋要享用晚餐，這支影片共吸引超過150萬人次觀看。

金門農工成功復育保育類大鱗梅氏鯿 「魚瑞」身形超過10公分

保育類魚種「大鱗梅氏鯿」在台灣本島消失超過百年，目前全世界僅剩金門有這款魚種，大致分布在光前溪、斗門溪附近，數量僅存約1...

冬至療癒片！高雄壽山長鼻浣熊享受五行湯圓大餐

12月21日是冬至，人類有吃湯圓傳統，動物也跟著應景過節！高雄市壽山動物園有15隻長鼻浣熊，工作人員準備色香味俱全「五行...

火燒山惹的禍？ 苗栗通霄石虎路殺慘不忍卒睹

台61線110.6公里苗栗縣通霄鎮白沙屯北上車道，用路人今天凌晨零點多目睹石虎路殺，保育團體據報趕到現場，石虎血肉模糊慘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。