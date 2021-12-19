替被狗殺害的幼崽報仇！猴群把250隻幼犬拖上屋頂扔下摔死

印度發生動物大戰！某村落一隻幼猴被野狗殺害，激怒猴子群起「報復」，計劃性屠殺村裡250隻狗，甚至還進一步攻擊人類幼童，讓村民相當害怕。

當地媒體報導，印度馬哈拉施特拉邦 (Maharashtra)的一個村落，猴群為了替被狗殺害的同類報仇，也對狗的幼兒進行屠殺，猴子會抱起幼犬爬到樹上或屋頂，把牠們丟下去，使牠們從高處墜落而死。

村民表示，單就上個月村裡已有250隻狗被殺害，現在村內幾乎沒有幼犬倖存。從某段影片中可看到，狗為了保護幼兒，也展開對猴子的反擊，跟牠們進行追逐，有些婦孺村民也被這群動物嚇得四處逃竄。

村民向政府單位求助，但官方毫無作為，村民只好自助想辦法保護狗狗；不過人類也沒佔到便宜，據報導，有男人爬到高處想救狗反而自己摔下來。

這群猴子得寸進尺，甚至把目標轉移到人類小孩，有學童遭到猴群攻擊，被抓住並拖行，更加深村民的恐懼，只能靠丟石頭被動嚇退牠們。