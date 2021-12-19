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被質疑香肉店抓狗 動保處出面澄清：執行公務

中央社 / 高雄19日電

高雄有網友爆料疑似遇到「香肉店」，自稱是動保處出來抓浪犬，自家的狗差點被抓走。不過高雄市動保處澄清，確實是執行公務，因民眾反應有浪犬狂吠、追車等情形，前往捕捉無繫繩浪犬。

有網友在臉書社團發文指，疑似遇到「香肉店」，稱說是動保處來抓流浪狗，「我們嚇壞了，狗狗差點被抓走」。並公布監視器影片，提醒大家注意。

網友說，家人凌晨聽到外面有聲音，出去詢問在做什麼，對方就愈退愈遠後離開，但未看到對方穿著動保處背心或任何標示，質疑動保處「會凌晨出來捕流浪狗嗎？」向警方報案，卻說騎樓是公共用地，不算侵入住宅。

但高雄市動保處發聲明表示，動保處針對民眾反應深夜流浪犬追咬人車、狂吠擾民及妨礙民眾生活熱點案件，會不定時派案處理，經查該案的確為動物管制人員在18日凌晨深夜時段派案執行巡迴捕捉作業。

動保處強調，該案地點為小港區大坪頂，確實是執行公務。高雄市動保處對中央社記者表示，動物管制人員當時是在捕捉無繫繩浪犬，騎樓是公共空間，並無侵入住家捕捉家犬，動保處的車輛也停在一旁，應可辨識。

動保處表示，依動保法第20條動物出入公共場所或公眾得出入場所，應由7歲以上人伴同，否則可處新台幣3000元至1萬5000元罰鍰。

動保處指出，無人伴同犬隻，動保處依法視為流浪犬，可捕捉，捕捉後會掃描晶片，若是有主人會通報主人領回，若是沒有晶片會帶回收容所開放認養。

高雄市 流浪狗

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