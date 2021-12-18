狗狗三大毛病 飲食調理怎麼吃？

歲末年終，冬天感又增添不少，美國寵物食品協會獸醫師、劍橋動物醫院院長翁浚岳提醒，最近氣溫變冷，再加上耶誕佳節、春節假期即將到來，毛小孩容易因不當飲食導致疾病惡化，糖尿病、關節炎和皮膚過敏正是名列前茅的三大「毛」病。

翁浚岳指出，狗狗罹患糖尿病、關節炎的成因不同，但共同的風險因子就是「過胖」。所幸，這些「毛」病都可以透過調整日常飲食、慎選處方飼料改善症狀。

首先是糖尿病。翁浚岳指出，狗狗糖尿病和人一樣，分為第一型、第二型，其中因遺傳或是疾病導致胰島素分泌不足的第一型糖尿病較多見，較常出現在中小型犬雪納瑞、西施、臘腸、吉娃娃等品種，第二型則是因過度肥胖造成胰島素抗性所導致，這也是在貓咪身上最常出現的類型。但無論哪一種類型，可能都必須靠施打胰島素治療的方式來控制。

狗狗罹患糖尿病的初期症狀不明顯，健康檢查時也難以用單一次血糖檢測判定，這時可以利用「果糖胺」檢測，因為果糖胺可以代表三周左右的平均血糖值，或檢查尿液是否出現尿糖的反應。此外主人可以觀察狗狗是否有三多-「吃多、喝多、尿多」現象，有時還會發現狗狗尿液附近出現螞蟻蹤跡時，就要小心狗狗可能已有糖尿病上身。

狗狗一旦罹患糖尿病，就是主人挑戰的開始，除了藥物治療，狗狗需控制體重，避免與主人共食；另外可選擇低脂、高纖或是糖尿病專用的處方飼料，協助控制病情。

另一個「毛」病是關節炎，隨狗狗的年齡變老，關節會退化，過胖也會使得關節炎變得惡化。翁浚岳表示，狗狗罹患關節炎時會出現走路姿勢歪扭、不穩，活動力變差等症狀，就像「阿婆走路」。如狗狗已罹患關節炎，應避免從高處跳上跳下等動作，建議可選用含葡萄糖胺、魚油（Omega3）等成分的處方飼料，從日常飲食調整做起。

在翁浚岳豐富的門診經驗當中，令他印象深刻的是一隻23公斤「重量十足」的雪納瑞，因過度肥胖同時罹患糖尿病和關節炎，在他治療建議下好不容易減下5公斤。他提醒狗狗若罹患糖尿病，往後還容易有高血壓、腎臟病等共病，必須終其一生與其抗戰，最好從日常飲食就能節制，並且挑選相關病症專用的飼料保養。

狗狗在冬季好發的「毛」病還有皮膚過敏問題。翁浚岳指出，誘發狗狗皮膚過敏原通常有三大原因，分別是外在環境變化，例如花粉等刺激；塵蟎、跳蚤等蟲害，以及食物過敏，導致狗狗皮膚不斷搔癢、起紅疹等外觀變化。

要找到皮膚過敏原不容易，如導致狗狗過敏常見的過敏原來源就是食物，主人須運用「食物排除法」，逐一替換可能導致過敏的食物，觀察過敏現象是否再發生，同時選擇水解蛋白配方或低過敏原處方飼料，也有助於改善皮膚過敏。

PFI美國寵物食物協會建議飼主，毛小孩若在飲食或行為發生異常時，首先還是需尋求專業獸醫師的諮詢，以免延誤黃金治療時間；依據寵物不同的需求，為牠挑選有保證、信譽的品牌飼料商，慎選質與量。

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