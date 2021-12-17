大街上驚見狗狗走路「全身著火」 志工斥：魔鬼般的可怕劣行

美國喬治亞州發生一件駭人聽聞的寵物虐待案件，本月5日早上有路人看到一隻拉布拉多貴賓犬走在街上，最可怕的是牠全身上下被火團包覆，民眾趕緊幫忙將火撲滅，並將狗狗送醫。

這隻拉布拉多貴賓名叫「威爾」（Will），幸好送醫搶救後沒有生命危險，獸醫說威爾最終能完全康復，不過中間會歷經艱辛的醫療過程，必須經過多次清創手術移除壞死的皮膚組織。

負責救援威爾的非營利組織Dog Days Rescue持續在臉書粉專分享威爾的治療進度，他們不解是怎樣的人會做出這種殘忍的事，並形容這是可怕、魔鬼般的行為。

被火燒的狗狗「威爾」。圖取自臉書

他們還發現威爾身上有其他舊傷疤，顯然在被火燒之前，已經經歷一段被虐待的生活。所幸在事件過後三天，即使在鬼門關前走一遭，威爾首次搖了搖尾巴，也會親近工作人員，顯然牠擁有堅強的心靈，對人類仍存有信任。

威爾預計還要住院至少4星期，動保組織為威爾的醫療費募款，截至周三已募得1.1萬美元（約新台幣33萬元）。警方已鎖定威爾的飼主，不過無法斷言兇手是他，全案仍在調查中。