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3貓排排坐霸占暖爐 「同步回頭」用眼神施壓：別想拿走喔！

聯合新聞網 / 綜合報導
貓咪在暖爐前一起回望飼主，讓他壓力山大。圖取自推特
貓咪在暖爐前一起回望飼主，讓他壓力山大。圖取自推特

日本的冬天很冷，許多家庭會使用暖爐，寵物也不會放過取暖的機會。一名飼主上傳家中三隻貓並列在暖爐前，一齊轉頭回望的畫面，直呼同步率超高，並戲稱視線壓迫讓他感覺很有壓力。

日本網友かきぴー養了4隻貓和1隻狗，近來天氣寒冷，他把暖爐拿出來使用，家中的3隻貓一起到爐前排排坐取暖，竟在同一時間轉頭凝視飼主，他頓時感受到強烈的壓迫感，不禁說：「幹嘛…我不會把暖爐拿走，別擔心啦」。

網友表示：「太可愛了」、「三隻貓都是優雅的孩子」、「回眸超美」、「完美的同步率」、「暖爐護衛隊」，飼主說冬天裡看到眾貓集結的模樣真是太幸福了，之後天氣還會更冷，第四隻貓未來應該也會加入取暖的行列，不過看貓咪們坐的愈來愈近，也會擔心牠們燙傷。

かきぴー養的可愛貓貓。圖取自推特
かきぴー養的可愛貓貓。圖取自推特

日本 寵物 貓咪

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