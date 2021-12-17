3貓排排坐霸占暖爐 「同步回頭」用眼神施壓：別想拿走喔！
日本的冬天很冷，許多家庭會使用暖爐，寵物也不會放過取暖的機會。一名飼主上傳家中三隻貓並列在暖爐前，一齊轉頭回望的畫面，直呼同步率超高，並戲稱視線壓迫讓他感覺很有壓力。
日本網友かきぴー養了4隻貓和1隻狗，近來天氣寒冷，他把暖爐拿出來使用，家中的3隻貓一起到爐前排排坐取暖，竟在同一時間轉頭凝視飼主，他頓時感受到強烈的壓迫感，不禁說：「幹嘛…我不會把暖爐拿走，別擔心啦」。
網友表示：「太可愛了」、「三隻貓都是優雅的孩子」、「回眸超美」、「完美的同步率」、「暖爐護衛隊」，飼主說冬天裡看到眾貓集結的模樣真是太幸福了，之後天氣還會更冷，第四隻貓未來應該也會加入取暖的行列，不過看貓咪們坐的愈來愈近，也會擔心牠們燙傷。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言