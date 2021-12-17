貓被鄰居吃了？愛貓失蹤她PO老婦詭異影片稱「貓很美味」
許多人不贊成把貓咪放到戶外放養，一名女子公布一段監視器畫面，她的鄰居開玩笑說要誘拐家貓，還戲稱貓「很美味」，隔天貓就失蹤了，讓女子懷疑和鄰居脫不了關係。
一位名叫Jessica的網友15日在抖音上傳一段詭異的影片，寫道「證實你的鄰居吃了你的貓」，影片中一名婦人蹲著逗弄Jessica的貓，並說「貓應該待在家中以防危險，否則我會去偷你的貓，因為很好吃」，接著爆出一陣笑聲。
@jesslynn8880
You don’t find that suspicious 🧐🤨 ##viral ##foryou ##missmosse ##cat ##crazy ##neighbors ##single ##relateable ##what♬ original sound - Jessica Lynn
這名婦人接著說：「開玩笑的，我不會誘拐寵物，但是如果我進行竊盜，這隻貓會是第一人選」，接著她低頭溫柔地問貓咪：「想和我永遠在一起嗎？」，再次撫摸牠的身體。
影片最後Jessica表示：「貓咪隔天就失蹤了」，意有所指是這名鄰居拐走她的貓。這支影片引起大批網友議論，許多人指責Jessica：「你為何隔天還把貓放出去？」、「100％是飼主的錯」、「鄰居是好人，她已給予你放養的警告了」。
針對網友質疑，Jessica解釋，她是貓咪不見之後才看到這支影片的，大多數網友不認為是鄰居吃了這隻貓，被偷走的可能性比較大。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言