搭地鐵赫見「貓乘客」！虎斑貓悠哉坐在座位上一起通勤

地鐵上遇見一隻貓乘客！有民眾在英國的地鐵上看到一隻貓就跟其他旅客一樣，安靜地獨自坐在椅子上，形成一幅療癒的風景。

每日郵報報導，50歲的湯姆森（Nick Thomson）在倫敦地鐵維多利亞線的列車上看到有趣的一幕，他一如往常通勤上班，坐下來一抬頭看到一名穿駝色大衣的女子在撫摸一隻貓，這隻虎斑貓獨自佔據一個位子，一副神態自若的模樣。

這隻貓並非走失，而是飼主從籠子讓牠出來放風。湯姆森一開始以為這隻貓是這名女子的寵物，因為貓坐的很靠近她，後來才發現貓咪屬於另一名穿白色大衣的女子，她有帶著籠子。

當時車上並不算太擁擠，有乘客看到貓發出驚呼，貓咪被聲音驚動，多次給自己梳毛，起身踱步一下又坐回去。列車靠站時旅客上下車之際，貓咪似乎也是無動於衷。

最後當飼主要下車，她沒把貓放回籠子，而是直接抱在懷中離開現場。不少網友直呼好可愛，也有人說這是倫敦常見的景色，也有人開玩笑問「牠有買票嗎？」。