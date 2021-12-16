她曬「寵物鴨」喊好療癒 網友狂問7題飼鴨方法

許多人會養毛孩來相伴，常見的寵物如貓狗，之前天竺鼠也爆紅，受到不少人喜愛。不過，日前一名網友分享，她養的寵物是「柯爾鴨」，雖然親友不解「為什麼偏偏要養鴨」，但她直呼「鴨子真的好療癒，從沒想過自己會養一隻」，貼文曝光後，吸引兩千多則留言，網友也狂問許多「飼鴨方法」。

一名網友在「爆廢公社公開版」臉書分享，她從來沒有想過自己會把「鴨子」當寵物，剛養的時候，家人認為她很瞎，什麼寵物不養，偏偏就是要養鴨，但她養了之後才發現「鴨子真的好療癒」，並貼上許多她寵物鴨的照片。

原PO的養鴨經驗也引發網友熱議，貼文曝光後，吸引兩千多則留言，有許多網友對養鴨有疑問，她也跳出來分享「養鴨指南」。

原PO指出，「鴨子會亂大便，而且跟貓狗不一樣，因為是家禽類，無法控制大小便跟定點排便，所以比較麻煩。但現在有尿布，主人只要控制餵食時間，不要讓鴨子吃完飼料就放出來，鴨子就不會一直亂大便」。至於吃的飼料，是以小雞飼料為主，裡面可以拌紅土跟大米，偶爾給點黑水虻乾。她接著說明，睡覺時讓鴨子在EM菌發酵床睡，這樣很方便，不用像貓一樣鏟屎，早晚翻一次菌床即可。

還有人問「多久洗一次澡呢？」原PO指出「因為柯爾鴨沒體味，洗澡放個水牠會自己洗」。談到「叫聲與成體大小」，她回答網友們「母鴨的叫聲比較大，公鴨比較小。柯爾鴨長大成鴨，大約面紙盒大小，公鴨會比母鴨大一點點。」最後，原PO也在底下回應網友「柯爾鴨平均壽命有6至12年」。

網友看完後，紛紛在底下稱讚原PO「好主人」、「鴨子好可愛」、「我兒子跟我說他想養這個鴨」、「想養，好可愛」、「她的臉看起來好幸福，好可愛」、「好可愛喔，好想養」。