快訊

桃園防疫旅館爆群聚…4個案定序同 3人恐改列本土

新世紀「合成鴉片戰爭」？美國全球通緝的武漢藥王

聽新聞
test
0:00 / 0:00

她曬「寵物鴨」喊好療癒 網友狂問7題飼鴨方法

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友分享自己養的「寵物鴨」，引發網友熱烈關注。圖擷自「爆廢公社公開版」臉書
一名網友分享自己養的「寵物鴨」，引發網友熱烈關注。圖擷自「爆廢公社公開版」臉書

許多人會養毛孩來相伴，常見的寵物如貓狗，之前天竺鼠也爆紅，受到不少人喜愛。不過，日前一名網友分享，她養的寵物是「柯爾鴨」，雖然親友不解「為什麼偏偏要養鴨」，但她直呼「鴨子真的好療癒，從沒想過自己會養一隻」，貼文曝光後，吸引兩千多則留言，網友也狂問許多「飼鴨方法」。

一名網友在「爆廢公社公開版」臉書分享，她從來沒有想過自己會把「鴨子」當寵物，剛養的時候，家人認為她很瞎，什麼寵物不養，偏偏就是要養鴨，但她養了之後才發現「鴨子真的好療癒」，並貼上許多她寵物鴨的照片。

原PO的養鴨經驗也引發網友熱議，貼文曝光後，吸引兩千多則留言，有許多網友對養鴨有疑問，她也跳出來分享「養鴨指南」。

原PO指出，「鴨子會亂大便，而且跟貓狗不一樣，因為是家禽類，無法控制大小便跟定點排便，所以比較麻煩。但現在有尿布，主人只要控制餵食時間，不要讓鴨子吃完飼料就放出來，鴨子就不會一直亂大便」。至於吃的飼料，是以小雞飼料為主，裡面可以拌紅土跟大米，偶爾給點黑水虻乾。她接著說明，睡覺時讓鴨子在EM菌發酵床睡，這樣很方便，不用像貓一樣鏟屎，早晚翻一次菌床即可。

還有人問「多久洗一次澡呢？」原PO指出「因為柯爾鴨沒體味，洗澡放個水牠會自己洗」。談到「叫聲與成體大小」，她回答網友們「母鴨的叫聲比較大，公鴨比較小。柯爾鴨長大成鴨，大約面紙盒大小，公鴨會比母鴨大一點點。」最後，原PO也在底下回應網友「柯爾鴨平均壽命有6至12年」。

網友看完後，紛紛在底下稱讚原PO「好主人」、「鴨子好可愛」、「我兒子跟我說他想養這個鴨」、「想養，好可愛」、「她的臉看起來好幸福，好可愛」、「好可愛喔，好想養」。

寵物

延伸閱讀

女一覺醒來後驚覺瀏海沒了 逮到兇手是「無毛的牠」

25歲女友跟青梅竹馬出遊「睡同一張床」 男忐忑求助網友

「這不是聖誕老人！」男拆開造型巧克力包裝 見真相破口大罵

小黑貓偷躲聖誕樹當裝飾 藏太完美網友看半天才找到

相關新聞

她曬「寵物鴨」喊好療癒 網友狂問7題飼鴨方法

許多人會養毛孩來相伴，常見的寵物如貓狗，之前天竺鼠也爆紅，受到不少人喜愛。不過，日前一名網友分享，她養的寵物是「柯爾鴨」，雖然親友不解「為什麼偏偏要養鴨」，但她直呼「鴨子真的好療癒，從沒想過自己會養一隻」，貼文曝光後，吸引兩千多則留言，網友也狂問許多「飼鴨方法」。

金門農工成功復育保育類大鱗梅氏鯿 「魚瑞」身形超過10公分

保育類魚種「大鱗梅氏鯿」在台灣本島消失超過百年，目前全世界僅剩金門有這款魚種，大致分布在光前溪、斗門溪附近，數量僅存約1...

心臟病兔「小二」他養了12年 PTT尋原主人啟事惹眾網友鼻酸

PTT台南版今天出現一篇尋人啟示，貼文者公告了他家寵物兔「小二」的死訊，要找的是12年前送養兔子的原主人。

市場買來「迷你豬」長成250公斤！屠宰場出價10萬她堅持不賣

迷你豬也是熱門的寵物之一，一名婦女買了一隻迷你豬，結果牠愈長愈大，現在已重達250公斤，對生活費造成不小負擔，但飼主仍非常愛牠，會帶牠出去散步，也會把牠餵得飽飽的。

讓毛孩一起參與終身大事！「寵物同行婚禮」蛋糕也為狗狗特製

寵物已成為許多家庭重要的一員，日本最近看上寵物商機，規劃未來能讓寵物一起參與的結婚典禮，讓寵物也能參與家族的人生大事。

寵物知識+／貓咪半夜開趴讓主人無法一夜好眠 該怎麼解決？

貓咪晚上不睡覺、狂奔、跳來跳去，一堆東西都被推到地上，還會一直開櫃子，三不五時就「碰碰碰」的響，你是不是根本睡不著？ 或者是說，貓咪很早起，一起來就瘋狂抓主人的房門、或是直接坐到你身上逼你起床。 你一睜開雙眼，就是一對瞳鈴大貓眼盯著你看，搞不好還很大聲的「喵喵喵」叫。 趕牠出去牠就一直抓門，留在房間裡你也不用睡了。 身為鏟屎官的你，是不是很困擾？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。