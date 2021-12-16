市場買來「迷你豬」長成250公斤！屠宰場出價10萬她堅持不賣

迷你豬也是熱門的寵物之一，一名婦女買了一隻迷你豬，結果牠愈長愈大，現在已重達250公斤，對生活費造成不小負擔，但飼主仍非常愛牠，會帶牠出去散步，也會把牠餵得飽飽的。

路透報導，59歲的巴西教師羅拉（Rosangela dos Santos Lara）三年前到市場買了一隻迷你豬「莉莉加」（Lilica ）打算當寵物養，沒想到這隻豬愈來愈大隻，今年3歲的牠體重來到250公斤，每天要吃下5公斤的蔬果還外加飼料，快要吃垮羅拉家吃緊的生活預算。

即使被攤商騙，飼主仍善待這隻偽迷你豬。路透

羅拉表示自己被攤商騙了，現在讓莉莉加睡在自己的寢室裡，並給牠吹電扇降溫。雖然養這麼大一頭豬相當辛苦，也受到很多人冷嘲熱諷，羅拉仍堅持繼續飼養，沒事還會帶牠出去散步，在家也會幫牠按摩。

有人向羅拉出價，如果將莉莉加賣給屠宰場可賺到2萬雷亞爾（約新台幣10萬元），能給家計帶來不小的幫助，但羅拉堅持不賣，她稱自己愛動物，莉莉加給她帶來很多歡樂，會繼續把牠當家人住在一起。