快訊

網路溫度計調查公投聲量月增破5成 核四、反萊豬最熱

搶攻半導體業高薪！文組跨界求職正夯 4大職務最熱門

市場買來「迷你豬」長成250公斤！屠宰場出價10萬她堅持不賣

聯合新聞網 / 綜合報導
養大的豬體重250公斤，把狗狗當比例尺更顯巨大。路透
養大的豬體重250公斤，把狗狗當比例尺更顯巨大。路透

迷你豬也是熱門的寵物之一，一名婦女買了一隻迷你豬，結果牠愈長愈大，現在已重達250公斤，對生活費造成不小負擔，但飼主仍非常愛牠，會帶牠出去散步，也會把牠餵得飽飽的。

路透報導，59歲的巴西教師羅拉（Rosangela dos Santos Lara）三年前到市場買了一隻迷你豬「莉莉加」（Lilica ）打算當寵物養，沒想到這隻豬愈來愈大隻，今年3歲的牠體重來到250公斤，每天要吃下5公斤的蔬果還外加飼料，快要吃垮羅拉家吃緊的生活預算。

即使被攤商騙，飼主仍善待這隻偽迷你豬。路透
即使被攤商騙，飼主仍善待這隻偽迷你豬。路透

羅拉表示自己被攤商騙了，現在讓莉莉加睡在自己的寢室裡，並給牠吹電扇降溫。雖然養這麼大一頭豬相當辛苦，也受到很多人冷嘲熱諷，羅拉仍堅持繼續飼養，沒事還會帶牠出去散步，在家也會幫牠按摩。

有人向羅拉出價，如果將莉莉加賣給屠宰場可賺到2萬雷亞爾（約新台幣10萬元），能給家計帶來不小的幫助，但羅拉堅持不賣，她稱自己愛動物，莉莉加給她帶來很多歡樂，會繼續把牠當家人住在一起。

寵物 巴西

相關新聞

市場買來「迷你豬」長成250公斤！屠宰場出價10萬她堅持不賣

迷你豬也是熱門的寵物之一，一名婦女買了一隻迷你豬，結果牠愈長愈大，現在已重達250公斤，對生活費造成不小負擔，但飼主仍非常愛牠，會帶牠出去散步，也會把牠餵得飽飽的。

金門農工成功復育保育類大鱗梅氏鯿 「魚瑞」身形超過10公分

保育類魚種「大鱗梅氏鯿」在台灣本島消失超過百年，目前全世界僅剩金門有這款魚種，大致分布在光前溪、斗門溪附近，數量僅存約1...

讓毛孩一起參與終身大事！「寵物同行婚禮」蛋糕也為狗狗特製

寵物已成為許多家庭重要的一員，日本最近看上寵物商機，規劃未來能讓寵物一起參與的結婚典禮，讓寵物也能參與家族的人生大事。

寵物知識+／貓咪半夜開趴讓主人無法一夜好眠 該怎麼解決？

貓咪晚上不睡覺、狂奔、跳來跳去，一堆東西都被推到地上，還會一直開櫃子，三不五時就「碰碰碰」的響，你是不是根本睡不著？ 或者是說，貓咪很早起，一起來就瘋狂抓主人的房門、或是直接坐到你身上逼你起床。 你一睜開雙眼，就是一對瞳鈴大貓眼盯著你看，搞不好還很大聲的「喵喵喵」叫。 趕牠出去牠就一直抓門，留在房間裡你也不用睡了。 身為鏟屎官的你，是不是很困擾？

影／夢幻黑天鵝現武陵農場 7個月大鵝寶寶將命名

夢幻黑天鵝現身在台中市和平區武陵農場，武陵農場目前有8隻黑天鵝，為避免近親繁殖，昨與大久珍禽繁殖場進行黑天鵝交換，大久的...

散步完要回家了！黃金獵犬滿臉哀傷 網友心疼：再多走一下吧

大多數的狗狗個性好動，喜歡跟著主人在外頭玩耍，然而一旦要回家時，有些汪星人也會馬上變臉，露出相當抗拒的態度。最近一位日本網友，就分享了他家狗狗發生的類似狀況。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。