讓毛孩一起參與終身大事！「寵物同行婚禮」蛋糕也為狗狗特製

寵物已成為許多家庭重要的一員，日本最近看上寵物商機，規劃未來能讓寵物一起參與的結婚典禮，讓寵物也能參與家族的人生大事。

日本的秋田情報商業專門學校日前讓學生模擬企劃，舉辦讓寵物參與的結婚典禮，讓畢業生飾演新郎新娘、20多名在校生擔任賓客。過程讓寵物融入結婚儀式中，像是讓狗狗運送交換戒指、在結婚證書上蓋腳印等。

讓狗狗一起在結婚證書上蓋腳印章。圖取自AAB News

儀式結束後的酒會也要讓寵物一起，新人一同執刀切的蛋糕也是狗狗能食用的特製蛋糕，採用馬鈴薯和優格製作而成；另外還有給狗狗的專屬套餐，包括烤牛肉和戚風蛋糕等。最後還有和在地企業合作、準備繪有愛犬畫像的木製容器當作紀念品。

整個典禮的服務必須同時考量兼顧到大多數人以及寵物，像是新人和賓客的動線、怕狗的客人、寵物可能不受控等等。學生表示，準備這場寵物參與的模擬婚禮有很多細節需要注意，但透過該活動，能夠探索未來新型態的服務商機。