快訊

本土0確診破功！北市8旬婦身體不適 就醫發現染疫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

讓毛孩一起參與終身大事！「寵物同行婚禮」蛋糕也為狗狗特製

聯合新聞網 / 綜合報導
寵物同行的婚禮是未來商機。圖取自AAB News
寵物同行的婚禮是未來商機。圖取自AAB News

寵物已成為許多家庭重要的一員，日本最近看上寵物商機，規劃未來能讓寵物一起參與的結婚典禮，讓寵物也能參與家族的人生大事。

日本的秋田情報商業專門學校日前讓學生模擬企劃，舉辦讓寵物參與的結婚典禮，讓畢業生飾演新郎新娘、20多名在校生擔任賓客。過程讓寵物融入結婚儀式中，像是讓狗狗運送交換戒指、在結婚證書上蓋腳印等。

讓狗狗一起在結婚證書上蓋腳印章。圖取自AAB News
讓狗狗一起在結婚證書上蓋腳印章。圖取自AAB News

儀式結束後的酒會也要讓寵物一起，新人一同執刀切的蛋糕也是狗狗能食用的特製蛋糕，採用馬鈴薯和優格製作而成；另外還有給狗狗的專屬套餐，包括烤牛肉和戚風蛋糕等。最後還有和在地企業合作、準備繪有愛犬畫像的木製容器當作紀念品。

整個典禮的服務必須同時考量兼顧到大多數人以及寵物，像是新人和賓客的動線、怕狗的客人、寵物可能不受控等等。學生表示，準備這場寵物參與的模擬婚禮有很多細節需要注意，但透過該活動，能夠探索未來新型態的服務商機。

寵物 結婚 日本 套餐

相關新聞

散步完要回家了！黃金獵犬滿臉哀傷 網友心疼：再多走一下吧

大多數的狗狗個性好動，喜歡跟著主人在外頭玩耍，然而一旦要回家時，有些汪星人也會馬上變臉，露出相當抗拒的態度。最近一位日本網友，就分享了他家狗狗發生的類似狀況。

讓毛孩一起參與終身大事！「寵物同行婚禮」蛋糕也為狗狗特製

寵物已成為許多家庭重要的一員，日本最近看上寵物商機，規劃未來能讓寵物一起參與的結婚典禮，讓寵物也能參與家族的人生大事。

金門農工成功復育保育類大鱗梅氏鯿 「魚瑞」身形超過10公分

保育類魚種「大鱗梅氏鯿」在台灣本島消失超過百年，目前全世界僅剩金門有這款魚種，大致分布在光前溪、斗門溪附近，數量僅存約1...

寵物知識+／貓咪半夜開趴讓主人無法一夜好眠 該怎麼解決？

貓咪晚上不睡覺、狂奔、跳來跳去，一堆東西都被推到地上，還會一直開櫃子，三不五時就「碰碰碰」的響，你是不是根本睡不著？ 或者是說，貓咪很早起，一起來就瘋狂抓主人的房門、或是直接坐到你身上逼你起床。 你一睜開雙眼，就是一對瞳鈴大貓眼盯著你看，搞不好還很大聲的「喵喵喵」叫。 趕牠出去牠就一直抓門，留在房間裡你也不用睡了。 身為鏟屎官的你，是不是很困擾？

影／夢幻黑天鵝現武陵農場 7個月大鵝寶寶將命名

夢幻黑天鵝現身在台中市和平區武陵農場，武陵農場目前有8隻黑天鵝，為避免近親繁殖，昨與大久珍禽繁殖場進行黑天鵝交換，大久的...

女一覺醒來後驚覺瀏海沒了 逮到兇手是「無毛的牠」

美國29歲女性蘇麗文酒醒後發現額前一綹瀏海不見了，而「兇手」竟是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。