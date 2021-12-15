【動物冷知識】遇危險就「甩殼」痛擊敵人！蝸牛遇險不只縮進殼這招

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道海中也有一拳超人嗎？今天我們來看動物的秘密武器！

蝦蛄除了靠前肢震暈、擊碎獵物，也可以像螳螂一樣刺穿對手，所以又被稱為螳螂蝦。

蝦蛄距今已在地球上生存至少4億年，其化石之形態與現今相差甚少，幾乎沒有演化。

成年魚虎最大可達1.3公尺、24公斤重，對於台灣來說是外來種，在日月潭幾乎無法無天。南投縣政府表示，去年電撈約8000尾，但今年8月公布的數據已電撈7000多尾，是否大量增加仍要觀察，現階段就是積極防治，降低危害。

研究團隊將數種蝸牛和牠們的天敵步行蟲（carabid beetles）關在同一個箱子裡觀察，發現日本北海道的陸地蝸牛Ezohelix gainesi俄羅斯東部的Karaftohelix selskii蝸牛能用自身肌肉舉起身上的殼，擊退步行蟲。

這兩種蝸牛因為進化出了更寬大孔徑的殼，也相對長出更為強壯的肌肉，讓他們可以憑藉肌肉甩動殼擊退敵人。

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