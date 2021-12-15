快訊

北市中正區防疫旅館爆2旅客確診 黃珊珊曝最新採檢結果

變色龍基辛格旋風訪台求和台積電 機關算盡仍難助英特爾重返榮耀？

【動物冷知識】遇危險就「甩殼」痛擊敵人！蝸牛遇險不只縮進殼這招

聯合新聞網 / 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道海中也有一拳超人嗎？今天我們來看動物的秘密武器！





蝦蛄除了靠前肢震暈、擊碎獵物，也可以像螳螂一樣刺穿對手，所以又被稱為螳螂蝦。

蝦蛄距今已在地球上生存至少4億年，其化石之形態與現今相差甚少，幾乎沒有演化。




成年魚虎最大可達1.3公尺、24公斤重，對於台灣來說是外來種，在日月潭幾乎無法無天。南投縣政府表示，去年電撈約8000尾，但今年8月公布的數據已電撈7000多尾，是否大量增加仍要觀察，現階段就是積極防治，降低危害。

研究團隊將數種蝸牛和牠們的天敵步行蟲（carabid beetles）關在同一個箱子裡觀察，發現日本北海道的陸地蝸牛Ezohelix gainesi俄羅斯東部的Karaftohelix selskii蝸牛能用自身肌肉舉起身上的殼，擊退步行蟲。

這兩種蝸牛因為進化出了更寬大孔徑的殼，也相對長出更為強壯的肌肉，讓他們可以憑藉肌肉甩動殼擊退敵人。

參考連結：123

4

南投 日月潭 化石

延伸閱讀

【動物冷知識】動物界「假唱」盛行？電影生物配音真相跟你想的不一樣

這不是修圖！貓罹患罕病 變身超健美筋肉王

【動物冷知識】動物與人同悲？見她倒臥樹下 象群竟悲鳴辦葬禮

【動物冷知識】小動物遇到威脅時怎辦？總之先噴你一臉再說！

相關新聞

網憂此人變鄭捷第二！倉鼠被對折、下油鍋炸 殘忍施虐影片引公憤

可愛的小倉鼠上半身和頭被固定在紙板上，下半身就直接被高溫油炸入鍋，看起來哀號得相當痛苦，這段虐鼠的殘忍畫面在網路上傳開，引發不少網友撻伐施虐者的變態行徑。

【動物冷知識】遇危險就「甩殼」痛擊敵人！蝸牛遇險不只縮進殼這招

哈囉大家好，我是帽帽！ 你知道海中也有一拳超人嗎？今天我們來看動物的秘密武器！

影／柴犬為討歡心耍特技 「一個口令一個動作」完美配合主人指令

寵物們雖然語言和人類不同，不過在經過訓練之下，也能夠根據飼主的動作，做出不同的反應。最近一位日本飼主，就分享他所飼養的柴犬，和他的一些互動影片，引起許多網友的迴響。

金門農工成功復育保育類大鱗梅氏鯿 「魚瑞」身形超過10公分

保育類魚種「大鱗梅氏鯿」在台灣本島消失超過百年，目前全世界僅剩金門有這款魚種，大致分布在光前溪、斗門溪附近，數量僅存約1...

影／飯飯的力量！爆睡喵星人一聽聲音瞬間起床 網友笑：運動會嗎

許多養貓狗的飼主都知道，這些毛小孩喵星人們，無論教得再好，他們對食物的執著卻始終如一。最近就有日本網友，分享了一段因為食物，而發生意外狀況的有趣影片。

靈長類禦寒也吃薑母 北市動物園研發多種創意食譜

每當氣溫下降，東北季風帶來一波波冷氣團時，台北市立動物園就會替動物推出禦寒美食。動物園表示，由於動物不會用吸管、湯匙喝薑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。