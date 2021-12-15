【動物冷知識】遇危險就「甩殼」痛擊敵人！蝸牛遇險不只縮進殼這招
哈囉大家好，我是帽帽！
你知道海中也有一拳超人嗎？今天我們來看動物的秘密武器！
蝦蛄除了靠前肢震暈、擊碎獵物，也可以像螳螂一樣刺穿對手，所以又被稱為螳螂蝦。
蝦蛄距今已在地球上生存至少4億年，其化石之形態與現今相差甚少，幾乎沒有演化。
成年魚虎最大可達1.3公尺、24公斤重，對於台灣來說是外來種，在日月潭幾乎無法無天。南投縣政府表示，去年電撈約8000尾，但今年8月公布的數據已電撈7000多尾，是否大量增加仍要觀察，現階段就是積極防治，降低危害。
研究團隊將數種蝸牛和牠們的天敵步行蟲（carabid beetles）關在同一個箱子裡觀察，發現日本北海道的陸地蝸牛Ezohelix gainesi俄羅斯東部的Karaftohelix selskii蝸牛能用自身肌肉舉起身上的殼，擊退步行蟲。
這兩種蝸牛因為進化出了更寬大孔徑的殼，也相對長出更為強壯的肌肉，讓他們可以憑藉肌肉甩動殼擊退敵人。
／4
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言