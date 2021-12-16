散步完要回家了！黃金獵犬滿臉哀傷 網友心疼：再多走一下吧

大多數的狗狗個性好動，喜歡跟著主人在外頭玩耍，然而一旦要回家時，有些汪星人也會馬上變臉，露出相當抗拒的態度。最近一位日本網友，就分享了他家狗狗發生的類似狀況。

根據日本媒體「ねとらぼ」報導，日本網友「elmo_golret」最近分享一張照片，表示他最近帶著自家的黃金獵犬散步，然而就在要回程，狗狗看到離家越來越近時，馬上擺出一副極度哀傷的神情，想繼續在外頭玩耍的心情一目了然。

elmo_golret表示，這隻黃金獵犬的表情相當豐富，出去玩時總是顯得相當興奮，並且露出開朗地笑容。也因為如此，所以和回家時的一臉哀怨相較起來，形成相當強烈的對比。

網友們也紛紛表示「全身都表現出了哀傷感」、「歡樂的時間總是特別快」、「實在太可愛了，好想抱抱他」、「看到這樣都覺得應該再多走一下」、「真的看到這臉都捨不得結束」、「又可憐又可愛」、「尾巴也都垂下來了」、「我家的反而是快到家了就加速，然後故意衝過頭想來續第二次」。