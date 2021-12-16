散步完要回家了！黃金獵犬滿臉哀傷 網友心疼：再多走一下吧
大多數的狗狗個性好動，喜歡跟著主人在外頭玩耍，然而一旦要回家時，有些汪星人也會馬上變臉，露出相當抗拒的態度。最近一位日本網友，就分享了他家狗狗發生的類似狀況。
根據日本媒體「ねとらぼ」報導，日本網友「elmo_golret」最近分享一張照片，表示他最近帶著自家的黃金獵犬散步，然而就在要回程，狗狗看到離家越來越近時，馬上擺出一副極度哀傷的神情，想繼續在外頭玩耍的心情一目了然。
散歩が終わりに近づきお家が見えてきたらもの凄い悲しそうな顔して立ち止まっちゃった子 pic.twitter.com/ZOIl43gzQk— エルモ(ゴールデンレトリバー) (@elmo_golret) December 6, 2021
elmo_golret表示，這隻黃金獵犬的表情相當豐富，出去玩時總是顯得相當興奮，並且露出開朗地笑容。也因為如此，所以和回家時的一臉哀怨相較起來，形成相當強烈的對比。
網友們也紛紛表示「全身都表現出了哀傷感」、「歡樂的時間總是特別快」、「實在太可愛了，好想抱抱他」、「看到這樣都覺得應該再多走一下」、「真的看到這臉都捨不得結束」、「又可憐又可愛」、「尾巴也都垂下來了」、「我家的反而是快到家了就加速，然後故意衝過頭想來續第二次」。
意気揚々でドッグランに行くも、もみくちゃにされ疲れすぎて休憩するエルモ。体が土まみれでブルブルすると砂ぼこり舞ってたけど、終始楽しそうなエルモでした🤣 pic.twitter.com/zVGxl7qJ3q— エルモ(ゴールデンレトリバー) (@elmo_golret) November 28, 2021
今日もドッグランでもみくちゃだったね😊沢山遊んでもらってくたばってました笑😄 pic.twitter.com/sFBTnZtASW— エルモ(ゴールデンレトリバー) (@elmo_golret) December 11, 2021
今日はドッグラン、健診、イタリアン食べてる飼い主を待つ等、予定つめつめで頑張ってくれました👍— エルモ(ゴールデンレトリバー) (@elmo_golret) November 23, 2021
疲れたよねおやすみなさい😴 pic.twitter.com/03SSeGM3qX
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