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女一覺醒來後驚覺瀏海沒了 逮到兇手是「無毛的牠」

聯合新聞網 / 綜合報導
女酒醒後驚覺「瀏海」沒了。圖／取自tiktok
女酒醒後驚覺「瀏海」沒了。圖／取自tiktok

美國29歲女性蘇麗文（Gara Sullivan）酒醒後發現額前一綹瀏海不見了，而「兇手」竟是名叫迪西（Dixie）的無毛天竺鼠。

蘇麗文說起先擔心3歲的迪西因誤食瀏海生病，但後來看到面露愧疚的迪西旁邊放著她的頭髮，頓時心安並開玩笑說：「迪西一定是嫉妒我頭髮多。」

蘇麗文分享了她「剪髮」前後的照片，網友覺得很搞笑，紛紛表示：「迪西在製作牠的假髮」、「我不斷重刷影片，太好笑了，但我現在必須離開了，不然可能會吵醒我丈夫」、「迪西想要讓你變得跟牠一樣」。

蘇麗文表示，迪西只有鼻子上有一點毛髮，其他部分都是無毛的。她提到自己很喜歡跟迪西窩在一起，當天酒醒去了洗手間時，才看到鏡子裡的自己「瀏海不見了。」

咬掉女子瀏海的「兇手」。圖／取自tiktok
咬掉女子瀏海的「兇手」。圖／取自tiktok

蘇麗文指出好奇的迪西愛吃人類的零食，但她沒想到迪西會吃自己的頭髮：「我知道牠吃了（瀏海），我走進客廳看到瀏海就在地板上。迪西沒有吞下肚而只是把瀏海留在原地。」

@garasullivan

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