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網憂此人變鄭捷第二！倉鼠被對折、下油鍋炸 殘忍施虐影片引公憤
可愛的小倉鼠上半身和頭被固定在紙板上，下半身就直接被高溫油炸入鍋，看起來哀號得相當痛苦，這段虐鼠的殘忍畫面在網路上傳開，引發不少網友撻伐施虐者的變態行徑。
日前有一名網友在臉書YouTube頻道「蕭渭翰」發現了虐殺倉鼠的影片，除了下油鍋外，還有倉鼠疑似前後爪和嘴巴被黏在一起，身體呈現對折後痛苦掙扎，而這二支影片標題還寫著「可愛Cute baby」。
拍攝者被爆料後，該頻道後來刪除了影片，還好有熱心網友已全部備份至Dcard論壇，除了呼籲大家不要因為覺得好玩就隨意虐殺動物，同時也希望警方能介入調查。
Po文的網友也認為，請大家勿將「屠宰動物」與「實驗研究動物」混合一談，就算要屠宰或實驗，也有規定要給動物合乎「人道」的方式，使其能夠快速失去知覺，或是在有痛苦時進行必要的安樂程序，「興趣使然的凌虐殺害根本不人道，而且痛苦會延續很久。」
此外，網友還聯想到之前的捷運江子翠站隨機殺人犯鄭捷，反社會人格扭曲嚴動，而且成長過程也有虐待動物的歷史。其他網友看了貼文，也認為極度不適，「人生是多失敗只能這樣吸引別人注意？」
還有人害怕表示，「動物練習完了換人？」、「建議看心理醫生、」「看了好難過都快哭出來」。另外，也有人指出，虐鼠人已經不是第一次這樣，疑似是慣犯，之前在臉書倉鼠社團裡的留言都很偏激。
對此，愛鼠協會亦在臉書發文「鼠類動物雖小，牠們感受痛苦的能力跟貓狗、甚至人類，都是一模一樣的！」新竹市浪愛傳遞貓狗tnvr協會也說，「別以為這種變態行為，不需要付任何法律責任」，這已違反動物保護法第27之1條，目前也通報給動保所所長，以及警察局所長。
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