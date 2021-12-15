影／柴犬為討歡心耍特技 「一個口令一個動作」完美配合主人指令

寵物們雖然語言和人類不同，不過在經過訓練之下，也能夠根據飼主的動作，做出不同的反應。最近一位日本飼主，就分享他所飼養的柴犬，和他的一些互動影片，引起許多網友的迴響。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本網友「Shibamugi28」最近分享一段影片，畫面中，每當飼主說一句話，或者做出一個動作，柴犬就會分別坐下、在地上滾一圈，或者把鼻子伸進主人的手指中間，將下巴靠在飼主手上等等。

Shibamugi28表示，這是一隻很喜歡獲得讚賞的柴柴，常常為了獎勵，依照飼主的吩咐表演特技。因此對他而言，類似的狀況早已見怪不怪，但不管看起次都還是覺得很有意思，所以也拍下來放在網上分享。

網友們也紛紛回應「太可愛了吧」、「連續好幾個動作耶」、「這柴柴很會喔」、「在教導下原來也能辦到這些事嗎」、「好羨慕喔」、「可以去當藝人了」、「鼻子插進去時的眼神超可愛」、「天才狗狗嗎？神犬嗎？」、「什麼都做得到呢」、「完全被治癒了」、「太厲害了」、「能滾一圈不簡單啊」。