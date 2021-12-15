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影／飯飯的力量！爆睡喵星人一聽聲音瞬間起床 網友笑：運動會嗎

聯合新聞網 / 綜合報導
本來熟睡中的貓咪，一聽到飼料紙袋的聲音瞬間起床。圖擷取自twitter
本來熟睡中的貓咪，一聽到飼料紙袋的聲音瞬間起床。圖擷取自twitter

許多養貓狗的飼主都知道，這些毛小孩喵星人們，無論教得再好，他們對食物的執著卻始終如一。最近就有日本網友，分享了一段因為食物，而發生意外狀況的有趣影片。

根據日本媒體「grape」報導，日本twitter網友「uni_mugi_hachi」家中領養了四隻小貓。最近他分享一段影片，畫面中四隻小貓正擠在窩裡呼呼大睡，然而過了幾秒之後，四隻小貓卻不約而同地睜開眼睛，並迅速爬到主人身上。

原來，飼主當時正在準備飼料，這四隻小貓是聽到了裝飼料的袋子聲，才會一瞬間都醒過來。而一群小貓爭先恐後，搶著吃飯的模樣，與之前睡在一起的溫馨畫面，形成強烈的對比。

許多網友紛紛表示「居然同時起床飛奔過去」、「睡眠慾跟食慾切換得也太直接」、「爬在主人身上好像很痛的樣子」、「這位飼主辛苦了，真的太可愛」、「我家的貓也是這副德性」、「才一準備就通通起床了，飯飯的力量真強大」、「原來貓也是會爬人的」、「根本是每天的運動會」、「明明本來睡得那麼熟」。

日本 喵星人

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