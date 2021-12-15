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靈長類禦寒也吃薑母 北市動物園研發多種創意食譜

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
薑母版猴米糕的時機，讓靈長類動物在寒冷的冬天吃得暖暖的，抵抗寒流。圖／北市動物園提供
薑母版猴米糕的時機，讓靈長類動物在寒冷的冬天吃得暖暖的，抵抗寒流。圖／北市動物園提供

每當氣溫下降，東北季風帶來一波波冷氣團時，台北市立動物園就會替動物推出禦寒美食。動物園表示，由於動物不會用吸管、湯匙喝薑茶，為避免薑茶浪費灑一地，動物營養師想出最不會損失食材的方式，就是將薑母粉加在猴米糕裡。另外，園方近期也研發新口味，蜂蜜薑吐司、黑糖薑麻糬，讓動物們暖暖過冬。

飼料調配中心負責整個動物園所有動物的營養調配、食物調理和配送。

動物園表示，每到冬天，調配中心會提供薑母粉，由保育員依照自己照養動物的需求，泡薑茶讓動物驅寒，但是動物不用吸管、沒有湯匙，喝薑茶時難免喝得到處都是，於是動物營養師想出最不會損失食材的方式，就是將薑母粉加在猴米糕裡，做成冬季限定的薑母版猴米糕。

猴米糕製作程序是先將所有的材料拌勻，用電鍋蒸熟後直接壓製成型。但一開始試做也困難重重。

動物園表示，剛開始加入薑母粉時，怎麼蒸都太軟爛，無法成型，經過多次嘗試，最後改成將所有材料都蒸熟後才拌進薑母粉，終於成功。問營養師這項產品受歡迎嗎，營養師笑說，到目前還沒有接到客訴，顯見靈長類動物們接受度都還不錯。

動物園表示，保育研究中心的保育員也創新薑母粉的新吃法，製作成蜂蜜薑吐司(雜糧吐司塗上蜂蜜和薑粉)或黑糖薑麻糬(蜂蜜和薑粉混合，揉成丸後再裹上黑糖粉)，看了都讓人垂涎欲滴，更別說是保育研究中心內照養的紅毛猩猩。

動物園表示，除了用薑粉開發出多樣食譜，除了祭出薑茶和薑母猴米糕雙管齊下，也加碼提供核桃、桂圓、栗子、葵瓜子等高熱量的食物，不但營養豐富還能補充熱能，除此之外也能豐富動物們的覓食行為，讓動物邊找邊吃邊玩，兼具運動、補充能量、行為豐富化的效果。

猴米糕製作程序是先將所有的材料拌勻，用電鍋蒸熟後直接壓製成型。圖／北市動物園提供
猴米糕製作程序是先將所有的材料拌勻，用電鍋蒸熟後直接壓製成型。圖／北市動物園提供
下個禮拜就要迎接冬至，每當氣溫下降，就是台北市立動物園飼料調配中心推出薑母版猴米糕的時機。圖／北市動物園提供
下個禮拜就要迎接冬至，每當氣溫下降，就是台北市立動物園飼料調配中心推出薑母版猴米糕的時機。圖／北市動物園提供

動物園 蜂蜜 吸管

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