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不用下床懶人關燈法！「1道具」使喚貓管家 網直呼：真是天才

聯合新聞網 / 綜合報導
韓國寵物Youtuber分享一則「貓管家」幫忙關燈的影片。 圖擷自제육남 - 제주도 사는 육지 남자
韓國寵物Youtuber分享一則「貓管家」幫忙關燈的影片。 圖擷自제육남 - 제주도 사는 육지 남자

相信很多人要上床睡覺時，都會懶得下床關燈，特別在冬天，更不願意離開被窩。韓國一名養貓人則想到一個「懶人關燈法」，只要有養貓咪，不僅可以不用下床，還可以陪貓咪玩耍！

韓國一名寵物Youtuber「제육남 - 제주도 사는 육지 남자」養了幾隻貓咪還有兔子，不時會分享寵物們的互動影片。其中一則「貓管家如何關燈」影片顯示，當他看完電視後，拿出一支雷射筆投射在牆壁上，引誘貓咪追逐光點，再投射到燈具開關處，貓咪為了抓光點，便會拍打開關按鈕，順利關燈。

許多網友看到影片後，留言大讚「實在太可愛」、「真正的新技術」、「管家真是天才，沒想到有這種方法」、「看了一遍又一遍，可愛又搞笑，方法很新穎」、「貓咪看起來很熟練，看起來關過很多次了」、「哇，真棒！這是一個非常聰明和酷的主意，我相信每個人都會嘗試一下！」

貓咪 寵物

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