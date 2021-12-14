「麻雀沙塵暴」再現 林哲安：這就是我小時候的畫面！

台大高材生也是愛鳥入士林哲安，不忍心陪他長大的水鳥消失，7年前撩下去種田，把田營造成水鳥喜歡的環境，供吃供住，還創辦田董米，感動許多人。林哲安開心的說，這個冬天，有2種鳥的數量明顯增加，其中麻雀多到如同「沙塵暴」再現，這就是他小時候的畫面，聯合70許下的願望，正一步步往前邁進中。

今年30歲，台大森林環境暨資源學系、台師大環境教育研究所碩士畢業的林哲安，從沒想過自己會當農夫，下田種稻更是他討厭的事，會走上這條路，全是因為陪他長大的水鳥消失了。

2014年他在宜蘭新南創辦田董米，為了讓鳥住得好一點，不使用化學農藥和肥料，還在田埂種野薑花等植物，讓鳥可以躲進去生活，冬天休耕期，把水位放低，讓鳥可以使用，還會灑米糠，讓來度冬的侯鳥有足夠的食物吃。和他合作的田，有些收割後不會翻耕，讓它長出再生稻，這裡有餐廳有旅館，鳥就能安心住下來。

林哲安說，今年聯合70，他許下「我希望未來的台灣不只生物多樣性不要再消失，甚至可以回到50年前、100年前那種水準」，這個願望有一點大，但很開心，水鳥的回饋很直接，

環境夠好，牠們的幼鳥存活率就高，今年麻雀和黑頭文鳥超明顯有增加，有回到15年前水準。

他拍到黑頭文鳥1100隻，密密麻麻，是宜蘭縣最大量紀錄，他是用電腦放大算出來的。台灣平地最普遍的野鳥麻雀，以前很多，但十多年前數量明顯減少，2013年北台灣的麻雀已經少了4成，2014年至2017年，他在整個新南調查樣區繞完，麻雀從未超過500隻，經過這幾年努力，麻雀從2018年起數量年年增加，而且漲幅非常明顯。

林哲安說，麻雀去年1400隻，今年強勢突破2000隻，看著眼前的「麻雀沙塵暴」，這就是他小時候的畫面啦，終於不用講古了。

今年再生稻多兩倍，米糠撒更多，水位降低，鳥就會變多，和林務局合作的綠網計畫，員山內城八分地擴增到三甲地，他在新南有十甲地，加上漁塭全部加起來有二十甲。

林哲安說，生態綠網要挑地點，沒有鳥的地方怎麼變都不會有鳥，兩棟房子中間的水稻田鳥就不愛，但可以把有鳥的地方原本100隻，做了後增加到300隻，他很樂見加入的田地越來越多。