只有一隻是真的！「文鳥會議」照片太可愛 網友好奇聊什麼
有的生態節目為了捕捉野生動物最真實的一面，會使用外觀相似性極高的「間諜動物」機械混入其中，果然常能順利拍攝到動物們不為人知的習性。最近一位日本網友，也意外地讓自家的寵物，重現了有如「間諜動物」般的場景。
根據日本媒體「Jタウンネット」報導，日本twitter網友「Cream_fuku」最近分享一張照片，畫面中看似他的寵物文鳥，正聚在一起圍成圓圈，好像在開著「文鳥們的會議」，商討什麼事情一樣。
嘘かもしれないけど毎日こんな感じです😳— クリーム文鳥まる&うさぎのラビ (@Cream_fuku) December 7, 2021
放鳥すると一目散にこの場所に行きます😂 pic.twitter.com/boXeKAftVy
然而，若是仔細一看，就會發現照片裡頭，其實只有一隻是真的文鳥，其他則都是文鳥造型的玩具而已。Cream_fuku表示，這隻真正的寵物文鳥，意外地非常中意這些「間諜文鳥」們，每次都會自然靠過去，形成一幅可愛的畫面。
網友們紛紛表示「一時間還認不出哪隻是真的」、「完全當他們是同伴了」、「圓桌武士嗎」、「根本就是在開會」、「不知道在談什麼議題」、「鳥國的首腦會議」、「『大家聽我說，現在要宣布很重要的事情』」、「我也想混進去」、「這個會議現場太可愛了」、「我也以為每個都是真的鳥」、「不過講什麼都不會有人回話吧」。
え！？(°▽°) pic.twitter.com/AKmog4OwPZ— クリーム文鳥まる&うさぎのラビ (@Cream_fuku) December 12, 2021
行列を見るとついつい並びたくなりませんか？ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ pic.twitter.com/gZNiy2oFtY— クリーム文鳥まる&うさぎのラビ (@Cream_fuku) December 13, 2021
新しいお友達が増えました！— クリーム文鳥まる&うさぎのラビ (@Cream_fuku) November 19, 2021
負けずに一緒に歌ってみた、まるちゃん∧( 'Θ' )∧♪#Francfrancの小鳥さん pic.twitter.com/lnW83w3gIe
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