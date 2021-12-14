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只有一隻是真的！「文鳥會議」照片太可愛 網友好奇聊什麼

聯合新聞網 / 綜合報導
日本一位網友飼養的文鳥自然融入一群鳥類玩具中，彷彿正開著「文鳥會議」一般。圖擷取自twitter
日本一位網友飼養的文鳥自然融入一群鳥類玩具中，彷彿正開著「文鳥會議」一般。圖擷取自twitter

有的生態節目為了捕捉野生動物最真實的一面，會使用外觀相似性極高的「間諜動物」機械混入其中，果然常能順利拍攝到動物們不為人知的習性。最近一位日本網友，也意外地讓自家的寵物，重現了有如「間諜動物」般的場景。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，日本twitter網友「Cream_fuku」最近分享一張照片，畫面中看似他的寵物文鳥，正聚在一起圍成圓圈，好像在開著「文鳥們的會議」，商討什麼事情一樣。

然而，若是仔細一看，就會發現照片裡頭，其實只有一隻是真的文鳥，其他則都是文鳥造型的玩具而已。Cream_fuku表示，這隻真正的寵物文鳥，意外地非常中意這些「間諜文鳥」們，每次都會自然靠過去，形成一幅可愛的畫面。

網友們紛紛表示「一時間還認不出哪隻是真的」、「完全當他們是同伴了」、「圓桌武士嗎」、「根本就是在開會」、「不知道在談什麼議題」、「鳥國的首腦會議」、「『大家聽我說，現在要宣布很重要的事情』」、「我也想混進去」、「這個會議現場太可愛了」、「我也以為每個都是真的鳥」、「不過講什麼都不會有人回話吧」。

日本 寵物

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