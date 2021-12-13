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洗澡忘了接牠？寵物溝通完人間蒸發？別忘了你家毛孩在等你

聯合新聞網 / 柚子貍

狗狗洗澡示意圖。本報資料照
狗狗洗澡示意圖。本報資料照
您有曾經帶毛孩去美容洗澡，然後時間到了卻忘了帶牠回家的紀錄嗎？不誇張，真的有這種事，只是當牠洗得香噴噴、卻苦等不到主人的那種「眼神」，您可能從來沒機會看過。

那日一位好友就傳來了狗狗望穿秋水等待主人的那種眼神給我看。

｢主人呢？」我問。

她淡淡地說：｢約好來接，但時間到了卻忘記了！等下只好由我送牠們回家」。

這讓我想到，我也曾有過兩三次被個案放鴿子的經驗，多半是毛孩行為出現異常來尋求溝通協助，但等我跟毛孩聊完要告訴主人答案時，卻聯繫不上主人。

我只能猜測，是不是因為預約排隊得等上一個月，等輪到時問題早已解決，所以主人覺得沒有必要了！如果真是這樣，那也很好。但若能事先跟我打聲招呼，我就可以把時間花在更需要的毛孩身上。

前兩天就有一位飼主臨時取消，只因為經過幾天冷靜思考，她已經決定放下，不再糾結想從離世毛孩口中追究死因，我真心覺得這位飼主很棒，唯有主人放下，毛孩才可以安心離開，所以我一點都不介意她取消。

至於那些沒有事先告知、卻一直不讀不回的飼主，我心中難免有些納悶跟難過，不僅僅是那種付出的時間跟心血沒有被當一回事的難過，更重要的是，寵物溝通不是只有主人有話要講而已啊，毛孩也有話想跟主人說呢。

但原本答應要幫牠們告訴拔比媽咪的話，現在卻只能放在我心裡，想像著牠們眼巴巴望著我轉達的眼神落空，總覺得有點對不起牠們。

寵物溝通不是只有主人有話要講而已，毛孩也有話想跟主人說。路透社
寵物溝通不是只有主人有話要講而已，毛孩也有話想跟主人說。路透社

現在遇到要預約的，我會更強調：｢以目前排隊狀況，要等一個月可以嗎？」希望先說清楚，免得飼主最後可能覺得等太久而放棄又不通知，最後人間蒸發。

畢竟寵物溝通師的一天時間有限，大家有話說清楚，可以把機會讓給可以等候又有需要的其他毛孩，而我也不用再背負那些有話要說、卻期望落空的毛孩那種失望的眼神。

作者柚子貍，寵物溝通&生命教練，媒體人出身，酷愛寫作、樂於分享溝通過程觀察的點點滴滴跟體悟。

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