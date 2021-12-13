恐怖！藥頭飼主把寵物狨猴丟馬桶沖水 還給牠餵古柯鹼

有些人喜好養稀有動物當寵物，一名中年女子飼養了一隻狨猴，但沒有好好待牠，不僅給牠餵食毒品，還把牠放入馬桶中並沖水。幸好這隻猴子已經被救援出來，現在和「男友」過著幸福的日子。

這隻可憐的狨猴名叫米莉（Milly），牠原本的飼主是英國38歲女子賀蘭（Vicky Holland），賀蘭是一名毒品販子，她給米莉餵食古柯鹼和可樂，還試圖把在馬桶中的猴子沖掉，無助的米莉全身溼透，賀蘭先是一直叫囂要牠出來，接著把衛生紙扔進馬桶並對牠咒罵，最後按下沖水鍵，米莉死命抓住邊緣防止被沖下去，看起來超狼狽。

賀蘭去年因毒品被警方逮捕，在她的手機裡發現多段米莉的影片，才順勢揭發虐待動物的惡行。她聲稱已把猴子賣掉了，警方一星期後找到牠的下落。最後賀蘭因輸送古柯鹼被判20周徒刑，並且終生禁養寵物。

狨猴被餵食古柯鹼。圖取自每日郵報

米莉救出後被移轉到收容靈長類動物的園區Monkey World，園方聲稱30年來沒見過這麼嚴重的虐待案件。一開始身心受創的米莉對人極度不信任，一直躲在圍欄後面，有人經過、巨大聲響、任何風吹草動都會令牠警戒大叫。

保育員為牠配對一隻公狨猴「月亮」（Moon），在園區悉心照料和月亮的陪伴下，米莉逐漸找回自信，在園區過著愜意的生活。然而園方表示米莉精神打擊太大，這輩子恐怕很難完全恢復，現在如果有陌生人類接近仍會讓牠恐慌。

狨猴又稱拇指猴，是生活在南美洲亞馬遜河流域森林中的一種世界上最小的猴子。 這種猴子長大後身高僅10～12公分，重80～100克。狨猴性格溫和易馴養，體型小在室內不佔空間，受到許多特寵人士的喜愛。