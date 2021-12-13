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小心背後！幼貓被拍到「偷襲前輩的瞬間」 網敲碗欲知後續

聯合新聞網 / 綜合報導
貓咪被同伴從背後襲擊，剛好被主人捕捉到。圖取自推特
貓咪被同伴從背後襲擊，剛好被主人捕捉到。圖取自推特

日本一名飼主在推特分享兩隻家貓「驚險」的一瞬間，1歲的米克斯貓「Koron」（ころん）被不滿1歲的母貓「Nene」（ねんね）從背後襲擊，在Nene觸碰到Koron的前一秒，剛好被主人的鏡頭捕捉下來。

飼主表示，他當時聽到貓咪從二樓下來的聲音，就拿著相機在樓梯下面等著拍攝，剛好拍到Nene追逐襲擊Koron前一秒的畫面，自己也覺得很驚豔。

他說，Koron和Nene由於歲數相近，平常感情很好，大多是Nene主動親近Koron，有時也會互相捉弄。

許多網友敲碗這場偷襲戲碼的後續，飼主表示Koron被Nene撲倒後，Koron就繼續追著Nene跑上二樓，可惜最後沒能看到誰勝誰負，等飼主上樓看到兩隻貓時，已經依偎在一起在墊子上入睡了。

這名飼主養了4隻貓，年紀最小的Nene涉世未深，今年冬天飼主打開家裡的暖爐，其他3隻貓都淡定在爐前取暖，唯有沒看過火爐的Nene嚇得躲到窗簾後面，經過三天才逐漸適應，仍只敢蹲在離爐子有一段距離的貓窩中取暖。

不滿一歲的Nene躲在窗簾後看其他兄姐在火爐前取暖。圖取自推特
不滿一歲的Nene躲在窗簾後看其他兄姐在火爐前取暖。圖取自推特

貓咪 日本 寵物

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