北市動物園領角鴞愛趴睡 遊客常嚇到驚問「牠怎了？」

野生動物為了躲避捕食者，隨時都必須要保持警戒，無法像人類一樣在溫暖的被窩裡熟睡，但台北市立動物園裡有些動物，休息時經常讓遊客擔心「牠怎麼了？」動物園說，最常被通報的有領角鴞、陸龜，連非洲象也曾經也名列榜單，尤其台灣動物區有一隻領角鴞喜歡「趴著」休息，每次都讓遊客非常緊張，通報保育員。

動物園也察覺到園內有的動物，可能因為照養環境比起野外相對安全，讓有些個體在休息時顯得非常放鬆。動物園表示，貓頭鷹應該是站著睡覺，但是台灣動物區有一隻領角鴞卻喜歡「趴著」休息，經常被熱心的民眾通報要保育員去「關心」牠，但牠只要是一聽到保育員開門的聲音就會起身立正站好，伸伸懶腰一臉被吵醒不耐煩的表情。

動物園表示，還有亞達伯拉象龜「帥哥」舒服的睡姿也常讓人心頭一驚，只要天氣好，早上10點以前就有機會在兩棲爬蟲動物館戶外活動場的制高點，看到牠正在曬太陽，甚至達到四肢和頭都放鬆地靠在地上睡著的境界，有別於卡通裡的烏龜休息時把手、腳和頭都縮進殼內，不只遊客看到會嚇一跳，就連工作人員看到「帥哥」超放鬆樣子，都會忍不住主動靠近多觀察一下，「帥哥」也才微微抬頭回應「我很好」。

動物園表示，這種「睡姿驚嚇指數」出現在非洲象「千惠」和「美代」身上時，更是令人難忘，有一陣子其中一隻很喜歡躺在地上，另一隻就會站在旁邊用腳一直搖牠，因為大象休息時很少會躺下來，幾乎都是站著輪流換腳休息，因此當大象躺在地上，看同伴搖牠動也不動，遊客現場觀察感受到的「睡姿驚嚇指數」立即飆高，總不忘緊急通報大象保育員，就在大夥緊張時刻，大象聽到保育員熟悉的呼喚聲，總是馬上站起來，成了虛驚一場。