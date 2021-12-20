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開朗哈士奇也染上「星期一憂鬱」 神情厭世網友笑：就是我！

聯合新聞網 / 綜合報導
日本一位飼主的狗狗露出哀怨至深的表情，被說有如「星期一憂鬱」一般。圖擷取自twitter
日本一位飼主的狗狗露出哀怨至深的表情，被說有如「星期一憂鬱」一般。圖擷取自twitter

每到星期一時，許多人常常因為假期結束，又得回到工作崗位上班，而出現「星期一憂鬱」的狀況。最近有位日本網友，就發現自己的狗狗，居然也會露出和上班族星期一類似的哀怨表情。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本twitter網友「xxhama2」最近分享一張自家哈士奇犬的照片，只見一向開朗的哈士奇，在畫面中卻一臉愁雲慘霧，讓他忍不住吐槽「表情也太像星期一早上了」。

xxhama2表示，當時是狗狗突然跑進他的房間，就這麼站在那裡，所以他就下意識地替他拍了照，事後確認照片，才發現狗狗的表情竟然如此厭世。他還放上平常狗狗開懷大笑的對比圖，更突顯出哀怨的神情有多深。

網友們看了也紛紛表示「不小心就笑出來了」、「這個脫力感真不是蓋的」、「離開公司時我也是這個表情」、「是發生了什麼事嗎」、「連狗狗都受不了星期一」、「完全不想工作啊」、「累了的上班族」、「天啊這根本是我笑死」、「好像很寂寞的樣子」、「我公司的部長就這表情」、「但今天是星期六啊」。

哈士奇 日本 憂鬱 上班族

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