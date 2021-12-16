寵物知識+／貓咪半夜開趴讓主人無法一夜好眠 該怎麼解決？

明天還要上班，該制止嗎？還是耳塞塞一塞忍一忍就過了？

貓咪晚上不睡覺、狂奔、跳來跳去，一堆東西都被推到地上，還會一直開櫃子，三不五時就「碰碰碰」的響，你是不是根本睡不著？ 或者是說，貓咪很早起，一起來就瘋狂抓主人的房門、或是直接坐到你身上逼你起床。 你一睜開雙眼，就是一對瞳鈴大貓眼盯著你看，搞不好還很大聲的「喵喵喵」叫。 趕牠出去牠就一直抓門，留在房間裡你也不用睡了。 身為鏟屎官的你，是不是很困擾？

半夜開運動會的原因

貓咪其實是晨昏型動物，牠們在剛入夜跟清晨的時候活動力最強。 很不幸的，這通常也是主人正準備休息、或是睡得最熟的時候，貓咪這時候反而精神最好，苦主就是身為貓奴的主人了，幾乎可以整夜不用睡了。 成貓都這樣了，幼貓跟年輕的貓更是如此，牠們的睡眠需求更短，所以晚上會更晚睡、白天會更早起床。 第一次養貓就養幼貓的主人一定會經歷這段震！撼！教！育！

另外，有些貓咪可能白天太無聊，刺激不夠，所以都在休息、睡覺。 到了晚上，因為白天精神沒有消耗掉，所以晚上一點也不累，所以可以更瘋狂地大玩特玩。

也有的貓咪天性緊張。 主人可能剛搬家、換了家具的擺放方式、買了新家具、或是家裡來了新成員，可能是嬰兒、房客、或是來訪的家人，導致貓貓變得更緊張，所以睡不著。 也有可能外面有突然出現的閃光、怪聲音，讓貓咪不只是睡不著，而且可能變得很激動，就會到處逃竄、躲藏。

有的貓咪習慣白天在戶外閒晃，晚上才帶進家裡睡覺。 這些貓咪可能不習慣居家生活，牠們喜歡在戶外散步、觀察人、觀察其他動物。 關在家裡讓他們渾身不自在，所以他們可能會很激動，想要出去。 所以晚上關在家裡牠們是受不了的。這一類型的貓咪要改成純室內貓會需要比較長時間的訓練跟磨合，主人要有長期備戰的準備，所以也請多忍耐一點。

再者，貓咪也可能是半夜肚子餓，所以睡不著。 牠們製造噪音是因為在翻箱倒櫃找食物吃，也可能一直狂抓你房間的門要你起床餵牠吃飯。

繁殖期的時候，沒有結紮的貓咪都會比較激動，不管公、母，只要一聞到附近出現其他沒有結紮的貓咪散發出的費洛蒙，就會開始嚎叫。 公貓也會想盡辦法想要離開家去找這隻母貓，簡單的紗窗、紗門很有可能檔不住精蟲衝腦的公貓喔。 這類舉動最常發生在晚上，所以家中的貓要是沒結紮的話，主人要有心理準備，繁殖期可能會無法好好睡覺。 剛結紮完的貓也可能會維持嚎叫這個舉動一陣子喔。

另外，晚上不睡覺、清晨很早起也有可能是因為貓貓生病了。大部分的貓咪不舒服會躲起來不跟主人玩，精神、食慾也會變差。 但是有些貓咪會因為生病、或是年紀大了、腦部退化，出現一些反常的舉動，像是晚上突然不愛睡覺、開始一直喵喵喵地叫了。

貓咪示意圖。本報資料照

解決方案

貓咪的作息跟你同步，你就可以一夜好眠。 所以要依照主人作息培養貓咪固定的睡眠、起床時間。 一天吃兩餐的貓咪，早餐、晚餐也可以跟主人同時進食。

1.主人白天不在家的時候，要準備玩具讓牠們玩，而且要不單單只是動身體而已，腦筋也要動動。 可以準備藏有貓草的玩具，讓牠們自己追趕跑跳蹦。也可以準備藏食玩具，讓牠們動動腦，花點精力想辦法取得零食，最重要的就是要讓貓貓們有狩獵的感覺。 牠們白天不無聊，精力多消耗一點，晚上睡覺時間到，牠們才睡得著。 另外提醒一點，逗貓棒類型、或是任何有細繩的玩具，建議不要讓貓咪在沒有主人監視的情況下自己玩。有些貓咪很愛吃線狀的東西，會造成很嚴重的腸胃阻塞。

2.主人晚上下班到家之後，可以在貓貓睡前多跟牠們玩遊戲，消耗體力跟腦力。 你丟我撿、逗貓棒都是很適合的遊戲。 也可以在家裡四處藏零食，或是藏零食在玩具裡面，讓牠們也動動腦，自己想辦法取得零食。這些活動除了可以讓牠們晚上更好睡之外，遊戲跟藏食玩具都可以正向的增加牠們的生活品質。 貓咪的狩獵天性很強，藏食玩具讓牠們有機會多多發揮牠們的天性，可以讓他們生活更多采多姿、更開心喔！

3.貓貓休息、睡覺的窩也是很重要的一環。 牠們喜歡在有安全感、舒適、安靜的地方休息。 所以牠們的窩一定要避開吵雜、有奇怪亮光的地方。 盡量不要把窩放在一個會讓牠們高度緊張的地方，如果主人固定都在飯廳餵貓咪吃藥、或是剪牠們的指甲，那牠們一定會很討厭飯廳，在這裡布置牠們的窩九成九會失敗。

4.幫貓咪養成定時定量的餵食習慣，也可以避免牠們晚上突然想找飯吃。 建議成貓一天兩至三餐、幼貓一天四至六餐，餵食的份量請參考各食物的建議用量。 容易半夜肚子餓的貓貓，主人可以在睡前餵一點食物，讓牠晚上不會餓醒。

5.如果貓咪年紀大了，可以準備夜燈，讓牠看的到，不會迷路。家具也盡量不要改變擺放位置，以免牠們找不到貓砂盆、碗。

6.貓咪如果行為舉止突然變得很不一樣、精神變差、變瘦了、食慾、飲水量也有改變，甚至出現上吐下瀉、容易喘的情況，那牠可能生病了。牠半夜不睡覺、開始亂叫，可能都是症狀的一部分，那要趕快帶去獸醫院讓醫師檢查。

7.如果半夜開始發情、嚎叫、想逃家，而你家的貓咪又還沒有結紮，那代表你家附近有貓咪正在發情。 可以帶去獸醫院做絕育手術，可以改善半夜嚎叫、逃家的舉動。

貓咪示意圖。ingimage

如果確定貓咪半夜叫、開運動會不是因為生病、也不是因為年紀大，而真的只是想找主人或是肚子餓的話，盡量不要理牠！ 滿足貓咪的需求固然很重要，牠們的生理需求、飲食都是要靠主人沒錯，但是不要反過來被牠們制約了。牠一喵你就摸牠、或是給零食，會讓貓咪覺得你會完成牠所有心願，容易造成貓咪予取予求的習慣。 你可以在牠喵的時候、或是討摸的時候，等個幾秒，等牠停止了之後再摸牠。 如果牠一直喵，那你可以不理牠，也可以走開，等到牠安靜了，再摸他。讓貓咪知道決定權在你，而不是牠。

如果貓咪清晨一喵喵叫，主人就起身餵食，那會讓牠養成習慣要在那個時間點吃飯，沒有飯吃就會生氣，叫更大力，抓門也抓得更用力。 而且貓貓也會變本加厲，本來只是五點叫你起床而已，牠可能四點多就不安分，想吃飯，所以開始抓門。漸漸的，喵喵叫的時間點可能會越來越早。你也需要越來越早起來餵牠，整個是會惡性循環下去的。

最後一點，也是最重要的一點，就是千萬不要罵、也不要打。貓貓不會知道主人生氣的原因，也不會知道你兇牠只是希望牠Stop。貓咪反而會變得怕主人而已，看到主人只會逃遠遠的而已。所以，找出牠半夜不睡覺的原因，再對症下藥，才是解決的方法。

本文經原作者授權同意轉載自Furtune毛知音|貓咪半夜開運動會，主人無法一夜好眠，該怎麼辦？

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