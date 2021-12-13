哈士奇露「週一症候群厭世臉」網友：完全是我的寫照！

許多人星期一有「Monday blue」（週一症候群），休假完要上班課令人心情低落。一名飼主PO出他家哈士奇的豐富表情，一臉厭世相宛如不想迎接星期一的早晨，網友直呼太傳神。

一名日本飼主養了一隻9歲的哈士奇「希維亞」（シルビア），有天偶然露出眼角低垂、一臉厭世的表情，剛好被主人捕捉下來，並幫牠配上「這表情太適合週一早上了！」，其他網友紛紛贊同：「這完全就是禮拜一的我」、「太可愛了」、「狗狗也不想上班哈哈」。

飼主事後補充，希維亞當時並沒有不開心，只是剛好拍攝到牠的殘念臉，要網友們不用擔心。