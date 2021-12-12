他在太平山看到可愛野生貂 網列「黑歷史」指別被萌樣騙了

有網友在太平山上看到稀奇的貂。圖取自PTT 在山上總會遇到一些平地幾乎見不到的動物，一名登山客日前上山看到一隻長得像貂但毛色特殊的生物，PO上網分享，有人透露這隻外貌可愛的貂卻有相當具攻擊力的一面。

一名網友在PTT指出，他11日上太平山，看到一隻稀有動物，胸部很黃，尾巴油黑亮麗，不知道牠是黃鼠狼、蜜獾還是什麼動物，還問能不能抓回家飼養。

有網友指出這隻名叫「黃喉貂」，在台灣有個外號叫「山羌殺手」，雖然外表可愛卻很兇猛，體型小仍能獵補比自己龐大的動物，會成群結隊捕捉山羌，甚至會咬人，要原PO小心牠可能有狂犬病帶原。

幾年前有登山客看到黃喉貂吃掉龜殼花。圖取自玉山國家公園臉書

有人翻出2019年的新聞，有登山客在玉山上看到一隻黃喉貂捕食龜殼花，黃喉貂的食慾很好，從蛇頭開始吃，最後連骨頭都咬碎直接吞下去，目睹民眾直呼是相當難得的畫面。

玉山國家管理處表示，黃喉貂是雜食動物，會捕食比牠體型小的動物，包括老鼠、蛇、鳥等，也會吃人類落下的食物，雖然黃喉貂不會主動攻擊人，提醒登山客若碰到黃喉貂別靠太近，以免發生危險。