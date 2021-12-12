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小秋田捉迷藏被抓表情超萌 3個月後「急成長」變穩重大孩子
大型犬的成長相當驚人，一隻秋田犬從出生兩三個月到半歲左右，體型大了好幾倍，雖然年紀上還是幼犬，外型已變成一隻成熟穩重的大狗狗。
日本這隻秋田犬名叫「阿福」，2～3個月大時被主人帶回家飼養，還是幼犬的阿福很淘氣，和主人玩捉迷藏，躲在桌子下被發現時，露出「啊被發現了」的純真無邪表情，萌度破表。
從那之後過了3個月，阿福半歲了，就年紀而言還算幼犬，但體型已長大好幾倍，外型已有成年秋田犬的樣貌，表情也更加穩重成熟。
主人分享和阿福的相遇，當時爸爸和爺爺路過寵物店看到阿福，2個月的阿福體型已比其他狗狗大上許多，透過玻璃櫥窗拚命想和他們玩，兩個大男人的心馬上被擄獲，回家後還是一直揮之不去牠可愛的身影，於是就和飼主一起去把牠接回家。
飼主表示，出生7個月的阿福體重已超過20公斤，帶出去散步也能聽懂「坐下」和「等等」的指令，確實感覺到阿福的成長。阿福相當親人，有牠當家庭成員的日子很幸福，家裡時常充滿歡笑。
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