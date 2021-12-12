中年男侵入民宅偷竊柴犬 被逮供稱「太可愛了好想養」

柴犬太可愛想佔為己有！一名男子因為太想養可愛的柴犬，侵入民宅竊取，柴犬警覺性強大叫驚動主人，最後沒能偷成反被逮捕。

CBC電視台報導，日本愛知縣11日發生一起寵物竊盜案，57歲男性作業員小林下午5點多侵入民宅庭院，竊盜該住戶飼養的柴犬。平常不怎麼出聲的柴犬大聲吠叫起來，驚動屋主查看，發現小林抱著狗並試圖取下牠的項圈。

屋主喝斥「你在幹什麼！」，小林放下狗轉身離開，屋主立即追出去並通報警方，警察來到現場將小林依現行犯逮捕。

小林遭訊問時供稱，因為狗狗太可愛了很想養他，所以才犯下竊盜行為。

柴犬這個犬種生性忠誠、警覺心強，平常不愛亂叫，一旦遇到危險或有陌生人入侵，就會大聲狂叫提醒主人，作為顧家犬相當盡責。