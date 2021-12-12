飲料怎麼變少了？臘腸狗被抓到趁主人離開後偷喝咖啡

一隻臘腸狗會趁主人沒注意時，偷喝馬克杯裡的飲料，在「作案」前還會先四下觀察確定沒人才進行。但由於杯子裡裝的是咖啡，引起許多網友批評不該給狗食用含咖啡因的食物。

葉門女子克洛伊（Chloe）分享她家的臘腸狗「查查」（Char Char）喜歡喝咖啡的影片。克洛伊懷疑查查會趁她不在時偷喝她的飲料，於是啟動手機攝影並故意離開房間，獨留查查和一杯咖啡。

查查在主人離開後，謹慎觀察了一陣子，等確定四下無人，就跑到馬克杯旁，伸嘴進去啜飲了好幾口，最後還舔舔舌頭感覺像覺得很美味。

克洛伊將影片分享到抖音上，吸引超過400萬人按讚，有人笑稱無論在家還是店裡都得要保護好自己的飲料，免得被狗偷喝。

但也有不少人提醒，不該給狗狗喝咖啡，狗狗對咖啡因的敏感程度遠高於人，雖然舔一兩口可能不致於造成立即傷害，但若是喝的量再多一些，會導致心跳加劇、癲癇發作甚至死亡。

臘腸狗「查查」。圖取自抖音

因為狗不適合喝咖啡，咖啡專賣店星巴克推出不含咖啡因、適合給寵物食用的「puppaccino」，用義式濃縮迷你紙杯盛裝鮮奶油，是沒列在正式菜單、招待毛孩的小驚喜。