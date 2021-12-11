聽新聞
test
0:00 / 0:00
白鷺吃小蛇「不斷從脖子竄出」！無限輪迴網驚：嚇到說不出話
一個神奇的景象就在路邊真實上演，有一隻白鷺正在吃著剛捕捉來的小蛇，沒想到以為牠要吞下肚的時候，小蛇又從白鷺脖子的傷口處竄出來，白鷺也不放棄的繼續猛吞，畫面讓人看了都嚇傻了眼。
一名網友在Reddit上傳了一段影片，並且寫著「你必須看這個」，影片中有一隻站在路邊草地上的白鷺正叼著一隻小蛇，準備悠然地吞下肚，原以為小蛇被吞下去就結束了，沒想到吃著吃著，小蛇竟然從白鷺的脖子後側傷口處竄出。
白鷺此時也嚇到，並且趕緊低頭用嘴將小蛇拉出，再次猛吞下肚，不過短短20秒的影片看不出來最後白鷺有沒有成功吃掉小蛇，只見白鷺的脖子後面傷口很大，已經皮開肉綻，因此小蛇才能直接鑽出來。
影片曝光後也引起網友按讚留言，「雙方陷入無限輪迴，一邊吃不飽，一邊難以逃生」、「白鷺：為什麼我總是餓？」、「嚇到說不出話來」、「白鷺可能被猛禽襲擊了」、「儘管不斷吃東西，卻永遠吃不飽，這才是真的地獄」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言