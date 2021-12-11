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白鷺吃小蛇「不斷從脖子竄出」！無限輪迴網驚：嚇到說不出話

聯合新聞網 / 綜合報導
白鷺吃著捕捉來的小蛇，沒想到吃下去後卻從牠脖子後側傷口處（紅圈）中竄出，讓人看了都嚇到。 圖／Reddit
白鷺吃著捕捉來的小蛇，沒想到吃下去後卻從牠脖子後側傷口處（紅圈）中竄出，讓人看了都嚇到。 圖／Reddit

一個神奇的景象就在路邊真實上演，有一隻白鷺正在吃著剛捕捉來的小蛇，沒想到以為牠要吞下肚的時候，小蛇又從白鷺脖子的傷口處竄出來，白鷺也不放棄的繼續猛吞，畫面讓人看了都嚇傻了眼。

一名網友在Reddit上傳了一段影片，並且寫著「你必須看這個」，影片中有一隻站在路邊草地上的白鷺正叼著一隻小蛇，準備悠然地吞下肚，原以為小蛇被吞下去就結束了，沒想到吃著吃著，小蛇竟然從白鷺的脖子後側傷口處竄出。

白鷺此時也嚇到，並且趕緊低頭用嘴將小蛇拉出，再次猛吞下肚，不過短短20秒的影片看不出來最後白鷺有沒有成功吃掉小蛇，只見白鷺的脖子後面傷口很大，已經皮開肉綻，因此小蛇才能直接鑽出來。

影片曝光後也引起網友按讚留言，「雙方陷入無限輪迴，一邊吃不飽，一邊難以逃生」、「白鷺：為什麼我總是餓？」、「嚇到說不出話來」、「白鷺可能被猛禽襲擊了」、「儘管不斷吃東西，卻永遠吃不飽，這才是真的地獄」。

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