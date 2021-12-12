快訊

東北季風將增強！北部、東部降雨機率增 周二清晨最冷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

哈士奇全身浮在半空中 謎之姿勢笑翻網友「像被幽浮抓走」

聯合新聞網 / 綜合報導
日本網友的哈士奇在接球時做出奇怪姿勢，遭吐槽是「正在被外星人抓走」。圖擷取自twitter
日本網友的哈士奇在接球時做出奇怪姿勢，遭吐槽是「正在被外星人抓走」。圖擷取自twitter

飼養貓狗寵物的飼主們，總會發現這些毛小孩喵星人們，經常會有令人費解的動作出現，為生活帶來許多樂趣。最近一位日本網友，就分享了一張寵物狗狗，出現的奇妙姿勢。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本twitter網友「BQx6DDsrtCKst3Z」最近分享一張照片，畫面中有一隻柴犬和一隻哈士奇，但相對於右邊的柴柴看起來一切正常，左邊的哈士奇卻漂浮在半空中，身體呈現相當不自然的姿勢，讓網友忍不住在圖片說明中，寫下「雖然右邊的是柴犬，但左邊那是什麼東西」字樣。

BQx6DDsrtCKst3Z表示，其實這張照片，是在哈士奇跳起來接球到一半時拍下的，因此才會漂浮在半空中。並說這兩隻狗狗個性互補，哈士奇比較浮躁，經常到處亂來，而柴柴性格比較沉著，常常靜靜地在一旁，看著哈士奇做出奇怪動作。

網友們見照紛紛表示「太可愛了吧」、「飛起來啦」、「要被幽浮抓走了嗎」、「哪來的宇宙生物」、「其實是從幽浮降下來」、「被龍捲風捲走前的樣子」、「魔法嗎」、「還以為是合成照」、「出現了未確認的飛行物體」、「這時機點也抓得太好」、「右邊的狗狗好像在說『喔，好厲害喔』」。

日本 哈士奇 柴犬 寵物

延伸閱讀

數對了嗎？房裡共有這麼多可愛小狗 網笑：沒看出那隻博美！

他養大丹犬才七個月長得「比飼主還高」 網友驚呼：變帥了！

稀奇！遊客見花枝「全身黑漆漆」 水族館解釋：和牠心情有關

一團白毛薩摩耶犬中混了一隻「牠」 網驚：沒講看不出來

相關新聞

哈士奇全身浮在半空中 謎之姿勢笑翻網友「像被幽浮抓走」

飼養貓狗寵物的飼主們，總會發現這些毛小孩喵星人們，經常會有令人費解的動作出現，為生活帶來許多樂趣。最近一位日本網友，就分享了一張寵物狗狗，出現的奇妙姿勢。

金門農工成功復育保育類大鱗梅氏鯿 「魚瑞」身形超過10公分

保育類魚種「大鱗梅氏鯿」在台灣本島消失超過百年，目前全世界僅剩金門有這款魚種，大致分布在光前溪、斗門溪附近，數量僅存約1...

影／谷關現熊蹤民眾即通報 東勢處呼籲保持距離勿驚擾

台中谷關地區昨天多位居民通報，有農民在咖啡田外約100公尺處的樹上目擊一隻台灣黑熊，東勢林管處立即派員現場勘查後，已無發...

白鷺吃小蛇「不斷從脖子竄出」！無限輪迴網驚：嚇到說不出話

一個神奇的景象就在路邊真實上演，有一隻白鷺正在吃著剛捕捉來的小蛇，沒想到以為牠要吞下肚的時候，小蛇又從白鷺脖子的傷口處竄出來，白鷺也不放棄的繼續猛吞，畫面讓人看了都嚇傻了眼。

哈士奇散步咬死雞和天竺鼠「被判死」飼主：狗追小動物是天性

一隻哈士奇被主人帶出去玩時沒牽繩，牠獸性大發咬死了雞和天竺鼠，對方的飼主提告，經過一年多的訴訟，法官判哈士奇要被安樂死，但狗的飼主無法接受。

好狗命！夫妻撒600萬建「雙層別墅」給愛犬當狗屋 還附溜滑梯

真是好狗命！一對富有的夫妻為兩隻愛犬建了一棟價值600萬的雙層豪華狗屋，美侖美奐而且應有盡有，甚至應景布置了聖誕節裝飾，讓人相當羨慕。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。