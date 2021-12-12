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哈士奇全身浮在半空中 謎之姿勢笑翻網友「像被幽浮抓走」
飼養貓狗寵物的飼主們，總會發現這些毛小孩喵星人們，經常會有令人費解的動作出現，為生活帶來許多樂趣。最近一位日本網友，就分享了一張寵物狗狗，出現的奇妙姿勢。
根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本twitter網友「BQx6DDsrtCKst3Z」最近分享一張照片，畫面中有一隻柴犬和一隻哈士奇，但相對於右邊的柴柴看起來一切正常，左邊的哈士奇卻漂浮在半空中，身體呈現相當不自然的姿勢，讓網友忍不住在圖片說明中，寫下「雖然右邊的是柴犬，但左邊那是什麼東西」字樣。
右は柴犬けど、左はなんかな pic.twitter.com/cOjywMdhnK— おこめつぶ(ぷく) (@BQx6DDsrtCKst3Z) November 18, 2021
BQx6DDsrtCKst3Z表示，其實這張照片，是在哈士奇跳起來接球到一半時拍下的，因此才會漂浮在半空中。並說這兩隻狗狗個性互補，哈士奇比較浮躁，經常到處亂來，而柴柴性格比較沉著，常常靜靜地在一旁，看著哈士奇做出奇怪動作。
網友們見照紛紛表示「太可愛了吧」、「飛起來啦」、「要被幽浮抓走了嗎」、「哪來的宇宙生物」、「其實是從幽浮降下來」、「被龍捲風捲走前的樣子」、「魔法嗎」、「還以為是合成照」、「出現了未確認的飛行物體」、「這時機點也抓得太好」、「右邊的狗狗好像在說『喔，好厲害喔』」。
今年最後のフィラリアのお薬、もらっとらん！！！ pic.twitter.com/00i9DFPtPM— おこめつぶ(ぷく) (@BQx6DDsrtCKst3Z) December 1, 2021
ぷく、田舎のヤンキーやん pic.twitter.com/P2fr91l8hv— おこめつぶ(ぷく) (@BQx6DDsrtCKst3Z) December 6, 2021
こないだのハス会、ぷーがあむーってしてるとこを、もこもこメイちゃんお姉ちゃん（@Malamute_Mei ）が撮ってくれたよ😆💕💕さすがプロは違う、マイベストショット認定‼️ pic.twitter.com/soyUOulFLY— おこめつぶ(ぷく) (@BQx6DDsrtCKst3Z) December 2, 2021
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