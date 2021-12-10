哈士奇散步咬死雞和天竺鼠「被判死」飼主：狗追小動物是天性

一隻哈士奇被主人帶出去玩時沒牽繩，牠獸性大發咬死了雞和天竺鼠，對方的飼主提告，經過一年多的訴訟，法官判哈士奇要被安樂死，但狗的飼主無法接受。

紐西蘭的強斯頓（Johnstons）夫妻養了一隻西伯利亞哈士奇「阿斯潘」（Aspen），2020年5月他們帶阿斯潘到海邊散步，鬆開牽繩讓牠放風，但阿斯潘不受控狂奔300公尺，咬死別人家的寵物—一隻天竺鼠和一隻雞。

犯下大錯的阿斯潘被關籠等候發落，強斯頓夫婦努力幫牠辯護，聲稱大狗追小動物是天性，並指責對方飼主放雞在外遊蕩也有責任，還有天竺鼠的圍欄不足以保護牠，才會被狗咬。

但法官沒有採信強斯頓的論點，認為雞和天竺鼠的飼主沒義務要做防範狗的措施，責任應該在狗的飼主要防止牠攻擊其他寵物。

犯下大錯的阿斯潘被判安樂死。圖取自臉書

歷經一年半的纏訟，強斯頓夫婦還是沒能挽救狗兒子的性命，最高法院判將阿斯潘「人道毀滅」，並罰款750美元（約新台幣2.2萬），強斯頓夫妻還要付150美元（約新台幣4500元）給雞和天竺鼠的飼主當作精神撫慰金。

強斯頓夫妻不服氣，上網發起連署為阿斯潘請命，聲稱無論怎麼罰錢或責怪他們都無所謂，但不應該安樂死這麼漂亮的狗狗。