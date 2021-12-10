迎接雙12貓纜復駛 北市動物園IG推同框石虎濾鏡

貓空纜車經歷3個月暫停營運，終於結束換纜工程準備復駛，並於12月12日舉辦「三貓迎新派對」及系列活動。台北市立動物園為共襄盛舉，將推出「石虎大貓熊線上遊」IG限時動態濾鏡供民眾使用，可以變身石虎或和石虎同框合影，還有刺激的石虎獵食小遊戲，讓民眾了解野外石虎誤食毒老鼠的困境。

動物園表示，為參與「三貓迎新派對」系列活動，自12月12日起於官方IG「@lovetaipeizoo」將推出多種濾鏡特效，只要在活動期限內使用動物園濾鏡特效發佈於個人限時動態，並在發布24小時內前往貓纜動物園園南站出示限時動態畫面，就能兌換「可愛石虎置物架」，活動期間為2021年12月12日至2022年1月31日。

動物園說，此次共發布6款不同的濾鏡特效，可以讓大家變身石虎、體驗被石虎們圍繞的感覺、參與幫助石虎避免誤食毒老鼠的小遊戲等，另外還加碼新年限定濾鏡讓大貓熊「圓寶」陪民眾跨年，其中有一款貓空纜車站限定濾鏡效果，限定在纜車各站使用，邀請市民親自到現場體驗AR虛擬實境與石虎合影。

石虎濾鏡不只是可愛，其實還富含教育保育意義，動物園指出，變身石虎濾鏡清楚呈現石虎臉部、耳後白斑、前額及兩眼間的黑白色條紋，讓大家認識石虎臉部特徵；石虎吃老鼠小遊戲，可以與朋友競賽，比比看誰的分數比較高，同時深刻體會野外石虎誤食毒老鼠的困境。

動物園說，石虎是台灣現存唯一的貓科野生動物，在40年前台北還有石虎的分布足跡，但現在已經完全沒有任何出沒紀錄，石虎野生族群正面臨許多生存危機，例如土地開發導致棲息地減少、土地破碎化使石虎誤闖車道遭到路殺、因石虎捕獵家禽，導致被人為陷阱捕捉傷害、因使用農藥和毒餌造成石虎中毒或食物減少等。