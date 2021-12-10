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想掌握貓咪大小便情況？「排泄日記」服務LINE即時傳給飼主

聯合新聞網 / 綜合報導
Toletta帶有攝影鏡頭的智慧便器。圖取自tolettacat官網
Toletta帶有攝影鏡頭的智慧便器。圖取自tolettacat官網

貓咪的排泄是健康追蹤的指標之一，日本開發出一項服務，透過智慧馬桶的監測，能讓飼主對貓主子的大小便情況瞭若指掌，進一步掌握健康狀態。

日本電氣（NEC）和貓健康管理業者Toletta Cats共同開發一項新服務，讓貓使用Toletta帶有攝影鏡頭的智慧馬桶，就能將相關資訊以照片形式用LINE傳送給飼主，記錄體重、尿量、排尿頻率、進出廁所的次數、停留時間等資料，讓主人掌握貓的健康狀態，另外還能透過拍攝看到貓咪使用貓砂盆的模樣。

貓使用Toletta智慧便器，就能將排泄相關資訊用LINE傳給飼主。圖取自Impress Watch
貓使用Toletta智慧便器，就能將排泄相關資訊用LINE傳給飼主。圖取自Impress Watch

這項服務預計2022年1月推出，Toletta Cats官網指出，原本平均壽命為15歲的貓有望延長到30歲，透過該智慧裝置，改變貓咪健康管理的習慣。

貓咪不愛喝水，是容易罹患泌尿道疾病的動物，包括腎功能不全、膀胱炎、尿結石、膀胱結石等，加上習慣隱忍疼痛的天性，讓主人難以發覺其不適。透過儀器的監測，數據化掌握排尿情況、體重變化等，能在病情惡化之前發現並盡早治療。

貓咪 健康管理 日本 寵物

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