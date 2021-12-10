稀奇！遊客見花枝「全身黑漆漆」 水族館解釋：和牠心情有關

說到花枝，許多人的印象裡，應該都是一種白色的水中軟體生物。然而最近有日本網友，卻發現了一隻顏色非常不同的花枝，照片公開之後，引起許多人的討論。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，日本twitter網友「tsukarium」最近分享一張他在「新潟市水族館」拍到的照片，畫面中有一隻全身漆黑的花枝，長相和一般大眾對花枝的既定印象非常不同，而且從背景來看，其他花枝也都呈現白色略透明的外觀，只有這隻花枝比較特別。

館方表示，該花枝的品種為「萊氏擬烏賊」，這種花枝有著情緒一亢奮，身體就會變黑的特有現象。網友所拍到的這張照片，時機點在花枝剛吃完飼料，情緒興奮下才全身染黑。其他種類的花枝，也因為體內含有會變色的細胞，所以在某些條件下變色的現象發生。

網友們看了則紛紛表示「墮落至黑暗了嗎」、「完全沒看過這種」、「以前釣魚時餵飼料有看過變黑的花枝」、「已經沒有生物的感覺了」、「感覺像是被上了一層黑漆」、「寶可夢中的色違」、「這顏色是武裝用的嗎」、「黑武士花枝」、「變黑再吐個墨，等於就有分身了」。