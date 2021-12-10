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怕點眼藥水又被零食誘惑…白貓「邊瞇眼邊舔舌」超糾結
人都怕打針吃藥看醫生，貓也不例外，一隻白貓因為感冒需要點眼藥水，但牠對此相當抗拒，瘋狂閉眼睛，但又受不了零食的誘惑，陷入一個貪吃又不想被點藥的糾結，飼主笑翻直呼太可愛。
日本一名飼主要給感冒的4歲白貓「橘子」點眼藥水，橘子一發現用藥時間到了，嚇得向後退、眼睛眨巴眨巴的似乎非常抗拒。飼主嘗試拿零食引誘，貪吃的橘子受不了誘惑舔著舌頭前進幾步，又想起眼藥水的可怕，瞇起眼睛再度倒退，但仍然在舔舌，似乎很糾結。
風邪ひいて、目薬をしているうちの子。— いちごみかん (@GBfwNhFh9PJuz5W) November 30, 2021
私が目薬を持っているだけで、目がしょぼしょぼしちゃう笑
おやつおねだりしに、スリスリ私に近づきたいけど、目薬されちゃうってためらってる💦 pic.twitter.com/GNnKt6PvJN
飼主說，橘子平常來乞食，會睜著咕溜咕溜的大眼睛，但是一看到主人去冰箱拿眼藥水，就會發出不悅的叫聲；幫牠點時會閉眼睛或是死命逃走，為了順利幫橘子點藥水，飼主會拿零食棒當作獎勵。
橘子即使平常不感冒，平常左眼分泌物也是偏多，獸醫指示還要點一個月的藥水，看來橘子和飼主的眼藥水戰爭還要持續一段時間。
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