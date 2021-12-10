花蓮爆14犬隻遭毒死事件 他曝環島遇見這群狗的驚險歷程

花蓮縣日前發生大規模毒狗事件，四隻家犬和十幾隻被下毒身亡，花蓮縣相關單位已啟動調查，有一名環島旅客分享他行經花蓮看到這群狗的經過，引起網友熱烈討論。

花蓮新城鄉康樂村193縣道沿線的加灣路有不少狗出沒，鄰近的七星潭風景區也有不少流浪犬隻。12月初有名住戶發現4隻愛犬口吐白沫、抽搐身亡，通報志工後陸續發現還有其他同樣死法的流浪犬，經統計多達14隻死亡。

動保志工表示，這些被毒死的狗個性溫和不會追車，全部都完成結紮就地野放，突然遭到毒手，讓人心痛。

一名網友在PTT分享遇到這群狗的經過，他說11月30日徒步環島行經該地，就看到這群狗，牠們在遠處看到他就開始瘋狂吠叫，原PO和同伴退到對向的路邊想慢慢走過去，隨後就沿路被狗群包圍「護送」，雖然沒有進行攻擊，但敵意很明顯，讓他們壓力很大。

原PO描述，這群狗大部分都沒綁繩，數量龐大又凶悍，不知道是不是對其他路人也有過這種行為。不過他表示雖然被牠們兇過，看到這麼多狗被毒殺還是很難過，能理解牠們只是在捍衛自己的地盤，不代表毒殺是對的。

網友表示：「有人養是寵物，在外亂晃就是公害」、「雖然被毒死很可憐，但看到野生狗群，真的要閃遠一點」、「台灣野狗問題該從根本解決」、「可憐的狗被放養仔害死」，但也有人分享在七星潭有近距離遇過狗群，結果也沒發生什麼事。